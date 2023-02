Calcio/ Campobasso 1919- Boiano 5-0

Campobasso 1919

Pinto,Ttizzani, Colombo, Ioio, Sabatino, Fazio, Potenza, Traorè, Guillari, La Montagna, Lombari. All. Di Meo.

Boiano

Borreca, Colalillo, Drini, Pisano, Sabatino, Cioccia, Bomba, Schifani, Mauriello, Tasillo, Coulibaly. All Ianniruberto.

Arbitro Simonelli di Isernia.

Marcatori al 15′ Lombari, al 17′ Sabatino, al 52′ Anastasia, al 73′ Franchi,al 75′ Tizzani.

osservato un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia e Siria.

Al 5′ , azione dei locali tiro di Lombari ma Cioccia respinge, al 12′ è Bomba che tira ma la palla termina fuori. Al 15′ Lombari tira e segna 1-0 per i rossoblu. Al 17′ , Sabatino

realizza il 2-0 per i locali , partita già chiusa. Al 27′ , tiro di Traorè ma la sfera finisce fuori, al 35′ , ci prova Potenza ma Borreca blocca la palla. Finisce cosi, il primo tempo, con i rossoblù in vantaggio per 2-0 . Nell’ intervallo , A.D. Maselli, consegna una targa ricordo alle figlie di Molinari, domani ricorrono 38 anni dall’ inaugurazione

del Selvapiana .

Nel secondo tempo, entrano Anastasia e Franchi ed escono Lombari e Fazio.Al 52′, Anastasia con un tiro forte da lontano segna il 3-0. Al 73′ , Franchi realizza il 4-0 per i rossoblù e al 75′ ci pensa Tizzani a segnare il 5-0.Finisce cosi, la partita con la vittoria dei locali per 5-0; anche l’Isernia ha vinto a Ururi per 5-1, tutto è rimandato a domenica prossima quando si incontreranno le due compagini al Lancellotta di Isernia in una partita

che vale un campionato.

Arnaldo Angiolillo