Cronaca nazionale/ Trovato cadavere in un bosco, sospetti su un carabiniere

Grave fatto di cronaca a Castelveccana (in provincia di Varese); trovato il corpo di un uomo. Il cadavere, al momento non ancora indentificato, appartiene apparentemente a un giovane nordafricano. Per l’omicidio è attualmente indagato un carabiniere.

Il cadavere riporta una ferita d’arma da fuoco nella zona lombare destra. Dopo l’intervento sul posto dei Vigili del fuoco, del 118 e dei Carabinieri, è stato estratto il corpo da un dirupo ed è emerso che proprio in zona, nel pomeriggio della stessa giornata, era stato svolto un servizio da parte dei Carabinieri per il contrasto allo spaccio e che, in quell’occasione, un sottufficiale dell’Arma aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco, ritenendo di trovarsi al cospetto di persone armate.

Le indagini sono in corso per chiarire fatti e responsabilità.