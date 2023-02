Si rafforza la sinergia tra CSV Molise CSV Irpinia-Sannio e CSV Salerno. Al via un ciclo di incontri sulla privacy destinato ai volontari di cinque province

Un’intesa che si rafforza con un obiettivo chiaro: rendere i volontari sempre più aggiornati,

dando loro ulteriori strumenti per portare avanti cause sociali. Il CSV Molise e il CSV Irpinia-Sannio stanno intensificando la collaborazione avviata ad ottobre del 2022 e ora si affiancano a un nuovo partner: il CSV Salerno.

In questi primi mesi del nuovo anno le tre organizzazioni stanno procedendo insieme sul

percorso della formazione e una dimostrazione è il corso che ha preso il via due giorni fa sul

trattamento e la protezione dei dati personali negli enti del Terzo Settore, organizzato dal Centro di servizio irpino e destinato anche alle associazioni molisane.

Complessivamente risultano coinvolti ben 42 volontari di cinque province: Avellino,

Benevento, Salerno, Campobasso e Isernia.



L’iniziativa voluta dal CSV Irpinia-Sannio, in sinergia con Sodalis ETS-CSV di Salerno e col CSV

Molise, si articola in otto lezioni online per un totale di 16 ore. Gli appuntamenti si svolgeranno tutti i giovedì e venerdì fino al 3 marzo 2023 dalle ore 17 alle ore 19.

L’obiettivo principale è fornire ai volontari le nozioni necessarie per operare nel rispetto del

Regolamento Ue 2016/679, noto anche come GDPR-General Data Protection Regulation,

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera

circolazione dei dati personali.



Ma è importante focalizzare l’attenzione, più in generale, sulla conoscenza delle definizioni dei

termini maggiormente diffusi introdotti dal GDPR, dei principi base da seguire per trattare dati

personali e dei principali adempimenti cui l’Ente deve provvedere.

«Già nel 2022 – ha sottolineato Raffaele Amore, presidente del CSV Irpinia Sannio – abbiamo

avviato la progettazione di azioni da realizzare assieme ad altri Centri Servizi. Lo abbiamo fatto

innanzitutto perché crediamo nell’importanza delle reti che stiamo costruendo sia con altri Enti del terzo Settore che con gli attori istituzionali del territorio. E poi perché ci siamo prefissati due obiettivi strategici: quello di garantire la prossimità dei servizi e quello di ottimizzare le risorse.



L’avvio di percorsi formativi condivisi con altri Centri persegue entrambi questi obiettivi ed io voglio ringraziare il CSV di Salerno ed il CSV del Molise per aver condiviso con noi queste azioni. Con questo corso garantiremo la formazione dei volontari di diverse province e regioni. La speranza è che questa sinergia possa presto coinvolgere anche altri Centri Servizi».

«Un’importante iniziativa – il commento invece del presidente del CSV Molise Gian Franco

Massaro -, che va ad affiancarsi alle altre in programma con il CSV Irpinia-Sannio e con altri

Centri di servizio per il 2023. L’obiettivo è quello di fornire strumenti indispensabili ai volontari dei nostri territori, ottimizzando le risorse e mettendo in rete le competenze dei vari centri. Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione iniziata nel 2022, che ci permetterà di ottenere grandi risultati a beneficio del Terzo Settore locale».



«Di questo percorso formativo non solo è importante il contenuto – ha spiegato il presidente del CSV di Salerno Agostino Braca -, ma anche il modello organizzativo sperimentato, fondato sulla collaborazione sinergica tra Centri di Servizio per il Volontariato che permette, grazie alla

razionalizzazione degli interventi, di potenziarne l’efficienza. Insieme è possibile moltiplicare i

servizi per i volontari, in modo da non lasciare nessuno indietro in questa fase di profonda

trasformazione del Terzo Settore».