A Campomarino la Giornata Nazionale dello Sport

“Chi si impegna per lo sport e lo diffonde, aiuta il paese” queste le parole, dette dal presidente della repubblica Sergio Mattarella, che racchiudono il senso della Giornata Nazionale dello Sport, che si terrà a Campomarino, il 4 giugno, presso la struttura polivalente “I. Paiotti”.

La giornata che vede Campomarino protagonista è promossa e patrocinata dal CONI e dal Comune di Campomarino.



Nel caso della cittadina adriatica, l’organizzazione è gestita da tutte le Associazioni presenti nel territorio bassomolisano e la partecipazione è stata massiccia e condivisa. Una settimana prima, presso Palazzo Norante, precisamente il 28 maggio, alle ore 18.30, ci sarà la conferenza stampa, con la presenza del Presidente del CONI molisano, Vincenzo D’Angelo, dell’Assessore allo Sport Michele D’egidio oltre ai rappresentanti delle associazioni coinvolte. Durante la presentazione non mancherà un momento che le associazioni hanno voluto dedicare alla Professoressa Anita Di Giuseppe, con un riconoscimento al merito come ambasciatrice dello Sport di Campomarino. Quindi, appuntamento il 28 Maggio, ore 18:30 nella bellissima cornice di “Palazzo Norante” in Via Skanderbeg, per scoprire il programma della manifestazione e per trascorrere, una splendida giornata all’insegna dei sani valori che lo sport sa trasmettere.

Queste le associazioni coinvolte:

Maneggio di O, Kemarin Hockey, Tifernus Dragon Campomarino, Bailando en la Luna, Polisportiva Kemarin, Basso Molise Football Academy, S.S. Adriatica, A.S. Campomarino, A.P. Cliternina, Muscle Up, New Tennis Club Campomarino, Moto Club Cliternium F.M.I., G.C. Campomarino Kemarin Bike, I Figli del Vento, Cliternina Amatoriale, Only Sub.

Inoltre saranno coinvolte anche le Associazioni di volontariato, che grazie al loro contributo permettono a tutte le attività di svolgersi in sicurezza:

City Angel’s, Aisa Campomarino, CVP Campomarino, Libera Caccia Campomarino, A.N.VV.F.C. Campomarino, Comitato San Vincenzo.