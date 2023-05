Real Guglionesi Calcio/Cambio e riorganizzazione della proprietà. Gianni Tuosto sarà il nuovo Presidente

Il Real Guglionesi Calcio ha il piacere di annunciare che il nuovo Presidente del Club nonchè azionista di maggioranza, a far data da oggi, sarà il Sig. Gianni Tuosto.

Affermato imprenditore del settore edile, il neo Presidente è originario di Barletta. Attraverso il proprio impegno, Tuosto, ha deciso di investire nel Real Guglionesi Calcio per valorizzare l’intero territorio comunale ed in particolare per fondare nell’area basso-molisana un vero e proprio “HUB” in grado di convogliare le migliori eccellenze legate al movimento calcistico locale e nazionale assieme a tutte le figure che possono eventualmente esserci a supporto.

Da sempre “uomo” di calcio, il neo numero uno del Real Guglionesi vanta nel proprio curriculum “sportivo” esperienze assolutamente prestigiose tra cui quelle di Direttore Generale de l’Aquila nonché Presidente dell’Audace Barletta.

Il Real Guglionesi è pronto a partire senza dimenticare le proprie radici con la prerogativa di dare continuità al lavoro della dirigenza capitanata da sempre dal Presidente uscente Enzo Basler. Un lascito importante quello della famiglia Basler che, numeri e risultati alla mano, ha lavorato, in ogni occasione, con “generosità”, riuscendo, di conseguenza, a strutturare un sistema importante per l’intero comprensorio comunale. Proprio a garanzia di quanto posto in essere negli anni e con la voglia di riscuotere nuovi prestigiosi successi, Enzo Basler e famiglia rimarranno all’interno della stessa compagine societaria mantenendo una parte delle quote. Nel solco della tradizione, lo storico direttivo dei Basler, sarà ancora una volta chiamato a rivestire le cariche apicali tra quelle dirigenziali del nostro sodalizio, a tal proposito, il caro Enzo svolgerà le veci di Presidente onorario.

Gli obiettivi di questo nuovo corso saranno quelli di: dare continuità a quanto costruito sin qui, plasmare da subito una prima squadra competitiva che possa ambire a primeggiare nel prossimo campionato e valorizzare l’ottimo parco del settore giovanile già a disposizione, a nostro avviso una vera e propria “eccellenza”!.

Il nuovo Presidente sarà affiancato da una dirigenza esperta e motivata che è già pronta a condividere con entusiasmo la vision e la mission del costituendo sodalizio nero-verde.

A corredo del progetto non mancheranno partnership importanti e su tutte quelle già avviate con un Club di rilievo del panorama calcistico internazionale. In effetti, una collaborazione questa che potrà portare nuove risorse: in prima battuta pensiamo a favorevoli opportunità per gli abitanti della zona.

La presentazione ufficiale, congiuntamente a quella dell’organigramma dirigenziale, si terrà presumibilmente nella prima decade di Giugno, occasione in cui, tutte le testate giornalistiche assieme alle televisioni locali saranno invitate.

Guglionesi Città aperta, questo è il nostro motto!

Real Guglionesi Calcio