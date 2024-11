William e la barba che ha fatto piangere la principessina Charlotte: l’aneddoto

(Adnkronos) – La barba di William ha fatto la felicità di molte ammiratrici del principe di Galles, ma ha creato anche dispiacere nella principessa Charlotte, scoppiata in lacrime quando il principe William se l'è fatta crescere. L'aneddoto familiare è stato raccontato dallo stesso erede al trono in un'intervista durante il suo tour della scorsa settimana in Sud Africa. Il principe William ha affermato: "Beh, a Charlotte non è piaciuta la prima volta. Ha pianto a dirotto e quindi ho dovuto rasarmi. E poi l'ho fatta ricrescere, dopo averla convinta che sarebbe andato tutto bene". La barba del figlio di re Carlo e della principessa Diana al Remembrance Sunday, intanto, ha impazzato su TikTok, dopo il commento di una ammiratrice alle immagini in cui William, in uniforme della Royal Air Force impreziosita da una spilla a forma di papavero della Royal British Legion, è apparso con un look elegante e sofisticato. Il video, condiviso sulla piattaforma social con la base musicale "Just A Girl" dei No Doubt, è diventato virale dopo che l'utente che lo ha postato ha scritto: "Sono solo io o il principe William è davvero sexy con la barba?". Il post ha ottenuto oltre 200.000 visualizzazioni in 24 ore e numerosi commenti d'approvazione. "È la prova che la barba può cambiarti la vita", ha scritto una fan, mentre un'altra ha concordato: "Ho pensato esattamente la stessa cosa". Una terza ha scritto: "È così bello con la barba!". In ogni caso, la barba è un argomento molto dibattuto anche tra i fratelli reali. Nelle suo libro di memorie 'Spare', il duca del Sussex ha scritto che la defunta regina gli aveva concesso un permesso speciale per tenere la barba nel giorno delle sue nozze con Meghan Markle nel 2018, qualcosa che, a quanto si dice, era stato invece rifiutato al principe William per il suo matrimonio. "L'ho spiegato a mio fratello e lui… si è irritato" ha raccontato il principe Harry, quando disse a William che avrebbe tenuto la barba nel suo grande giorno. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)