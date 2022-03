L’artista molisano DEPSURE, finalista dell’ultima edizione del talent “IS ME – Music Edition” di MTV, pubblica il nuovo singolo “Amorfismo”

Pubblicato per AAR Music su tutte le piattaforme digitali, “Amorfismo” il nuovo singolo dell’ artista molisano DepSure, distribuito da Universal Music Italia. Dopo la trilogia dedicata alle relazioni sentimentali composta dai singoli “Tentazione”, “Endorfina” e “Malinconia”, il giovane artista classe 2000 torna con “Amorfismo”, un brano che segue e completa il fil rouge

sulla tematica.



Il singolo racconta l’evoluzione del sentimento dell’amore all’interno della relazione di coppia che, dopo le prime fasi rappresentate nei precedenti singoli, si tinge di nuove sfumature facendo scaturire emozioni contrastanti e trasportando l’ascoltatore in un’atmosfera agrodolce. Il sentimento perde i suoi tratti riconoscibili e assoluti, divenendo privo di confini definiti e generando appunto “l’amorfismo”.



Prodotto dallo stesso DepSure a quattro mani con il producer Eiemgei e arricchito dalla partecipazione del coro Isernia Gospel Choir diretto de Federica Leva, “Amorfismo” coniuga e miscela perfettamente l’R’n’B con un suggestivo arrangiamento corale. Una sperimentazione molto riuscita che dà vita ad una sonorità innovativa e molto peculiare nel panorama musicale.



Pur rimanendo fedele alla matrice soul e synthwave che contraddistingue DepSure, l’artista dimostra la sua capacità nel trattare temi universali muovendosi con versatilità anche su nuovi e ambiziosi territori musicali.

BIO – DEPSURE

DepSure, all’anagrafe Alessio De Pasquale, è un giovane artista classe 2000 originario di Campobasso. Fin dall’infanzia mostra un grande interesse per la musica, intraprendendo lo

studio di diversi strumenti e cimentandosi nel canto. Scopre il genere hip hop nel 2014 e nel luglio 2016 pubblica su YouTube il suo primo singolo, “POTPOURRI”. Nel maggio del 2018

pubblica su tutte le piattaforme digitali il suo primo ep “8 ~ Reasons”, composto da 8 brani completamente scritti e prodotti dall’artista. Nell’agosto del 2018 partecipa alla competizione musicale nazionale di Casa Sanremo Tour superando il secondo step e guadagnandosi l’accesso tra i 100 semifinalisti al Palafiori di Sanremo nel gennaio 2019. Il mese successivo viene ospitato presso la sala Teatro Luigi Tenco del Palafiori di Sanremo, dove si esibisce. Ad aprile 2020 pubblica il singolo “Melodia”, in collaborazione con la cantante/modella londinese Kaory Desole. Il brano riesce ad entrare nelle playlist Top Country: United Kingdom e Top City: Dublin. Successivamente, con “Habitat” firma il primo capitolo del suo percorso con AAR Music Label. A fine 2021 è tra i finalisti, nella squadra di Shablo, del talent IS ME – Music Edition andato in onda su MTV e in questa occaisone DepSure porta in scena la sua evoluzione stilistica, votata all’r&b, al soul e alla synthwave. Su questo filone pubblica i suoi ultimi singoli: “Tentazione”, “Endorfina” e “Malinconia” che insieme compongono una trilogia sulla tematica delle relazioni.



Il videoclip ufficiale sarà disponibile prossimamente su YouTube.

CREDITS

Testo: DepSure

Produzione: DepSure,

Arrangiamento: Eiemgei

Arrangiamento Corale: Tony Leva

Vocal Recording: Nicola Buzzo Cocca

Choir Recording: Francesco Santoro presso Monkey’s Island Studio (Campobasso)

Mix & Master: Eiemgei presso l’Underbear Studio (Milano)

Distribuzione: Universal Music Italia