Cantalupo nel Sannio/ due classi della Scuola primaria premiate in un concorso nazionale di scrittura collaborativa

“Finale col botto!” per la scuola primaria di Cantalupo nel Sannio che, con ben due classi si ritrova nella lista dei premiati in un concorso nazionale di scrittura collaborativa.

Accade proprio così: mentre sul calendario si registra il primo giorno delle vacanze estive, gli alunni della 1^ e della 2^ della piccola scuola appartenente all’IC COLOZZA di Frosolone, rientrano in classe per partecipare via web alla cerimonia di premiazione.



Il concorso, dal titolo: “Storie a più mani”, bandito dal VI Circolo di Altamura (BA), chiedeva elaborati grafici o multimediali sull’insegnamento di Don Milani.

Prontamente il team docenti ha individuato nel bando un potenziale da poter coniugare in modo trasversale con gli obiettivi della programmazione e ha coinvolto gli alunni nell’ ideazione di storie e disegni.

Così l’I CARE di Don Milani ha piano piano preso forma, intrecciando all’Educazione Civica le attività di Italiano, di Arte e Immagine, Tecnologia e Musica.

Il lavoro premiato per la classe 1^ ha messo in evidenza, in modo originale e creativo, la diversità come ricchezza, prendendo spunto dalle forme presenti nella scatola dei blocchi logici.

Al di là della bellezza del video prodotto, agli occhi della giuria non è passato inosservato il messaggio lanciato dalla classe 1^.

Con semplicità gli alunni hanno raccontato la storia di un cerchio infelice, che trova il sorriso grazie all’aiuto delle altre forme, le quali riescono a fargli prendere coscienza di quanto lui sia importante per disegnare un bottone, un’arancia, un pallone, una ciambella, una pizza… Gli alunni della classe 2^, invece, già capaci di destreggiarsi con un programma per lo storytelling, hanno utilizzato i loro disegni, rigorosamente fatti a mano, per produrre un fumetto digitale; il filo conduttore è stata la complicità tra strumenti musicali.

Dietro questo nuovo successo della primaria di Cantalupo c’è un gran bel lavoro di squadra, condotto da un team affiatato, dove ciascuno è pronto a mettere in campo le proprie competenze per il bene comune. Collaboratore scolastico compreso!

Molto soddisfatta la Dirigente Scolastica del Colozza, Dott. Maria Teresa Imparato, che a distanza di pochi giorni dalla premiazione del concorso IL MIO EROE SEI TU, avvenuta a fine maggio, ha visto nuovamente premiato il suo plesso di Cantalupo nel Sannio, questa volta con una fornitura di libri di narrativa e un tablet.