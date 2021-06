Lo sport per tutti/ Il Mirabello Calcio si racconta

La storia del Mirabello calcio è una storia di crescita. Vediamo come questa avventura è iniziata e poi si è sviluppata.

Il 4 settembre 1999, un gruppo di amici mirabellesi, quasi per gioco, fonda la società Mirabello Calcio. Il primo a ricoprire la carica di presidente fu Angelo Di Camillo, seguito, dopo qualche anno, da Luca Fantacone. Nei vari anni si sono succeduti in tanti in questo ruolo, come il presidente onorario Pino Di Lella fino ad arrivare all’attuale presidente Antonio Zingaro. Le attività sportive della società sono svolte principalmente nel Comune di Mirabello, dove l’ASD ha in gestione il centro sportivo (campo e palestra), diventato, nel corso degli anni, un presidio sportivo-educativo. Attualmente le attività sono svolte anche in presidi esterni presso il Comune di Campobasso e in quello di Fossalto.

Con il passare degli anni la società è cresciuta numericamente, coinvolgendo non solo i ragazzi di Mirabello e dei paesi limitrofi ma anche bambini e adolescenti provenienti da più parti della Regione Molise. Infatti attualmente gli iscritti arrivano dai comuni di Campobasso, Gildone, Cercemaggiore, Cercepiccola, San Giuliano del Sannio, Vinchiaturo, Sepino, Campodipietra, Guardiaregia, Montagano, Lucito, Trivento, Fossalto, Celenza Valfortore, Ielsi, Riccia, Trivento. Ad oggi si contano circa 225 tesserati nella varie categorie del Settore Giovanile.

Favorita dalla sua posizione privilegiata, perché situata a pochi chilometri da Campobasso, e avendo un centro sportivo polifunzionale adatto a più discipline, l’ASD Mirabello Calcio è diventata un importante punto di riferimento e di aggregazione sociale e sportiva, infatti oltre alle attività propriamente calcistiche l’attenzione è stata rivolta anche all’avvio di altre attività quali la pallavolo, la ginnastica. L’incremento considerevole degli iscritti e la varietà dell’offerta delle attività sportive sono stati realizzati grazie ad uno staff di persone che ha costantemente lavorato per ottenere e dare il meglio al mondo dello sport nella nostra piccola Regione.

In particolare, l’attuale direttore tecnico Pasquale Garzia (anche ex presidente) e il Presidente Antonio Zingaro ci hanno sempre creduto e di conseguenza puntato sulla crescita della società. Con la loro tenacia, passione e il desiderio di migliorare hanno sempre confidato nel progetto iniziale ed investito nelle proprie forze affinché ciò si realizzasse. Un forte contributo di supporto all’iniziativa e allo sviluppo della società è stato dato anche dalle Amministrazioni Comunali che si sono susseguite in questi anni. Fondamentale per i risultati ottenuti è stato il contributo dato dal lavoro di continuità tra le varie Amministrazioni con il sindaco Luciano Di Biase che ha intrapreso gran parte delle iniziative credendo nello sport e nella valorizzazione dell’impiantistica sportiva del proprio paese, e l’attuale Amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco Angelo Miniello.

Iscritti e tesserati dell’ASD Mirabello Calcio

L’obiettivo comune è sempre stato quello di sostenere l’importanza dell’aspetto educativo dello sport per una sana crescita dei ragazzi. Sempre desiderosa di perfezionare professionalmente le proprie attività, da alcuni anni la società ha avviato l’affiliazione con il Pescara Calcio Delfino che le ha permesso grazie ad aggiornamenti e incontri periodici di raggiungere un’ottima preparazione degli allenatori garantendo agli sportivi e alle famiglie, che affidano i propri figli alla ASD Mirabello Calcio, professionalità, competenze tecniche, sicurezza e affidabilità. Infatti la società organizza, con i referenti del Pescara, incontri di formazione e aggiornamento dei tecnici a livello federale, allenamenti sul campo con tecnici del Pescara e gare calcistiche svolte sia a Mirabello che in trasferta nelle città abruzzesi.

La struttura organizzativa del Mirabello Calcio è composta da istruttori qualificati con allenatori UEFA B e C, tecnici laureati in Scienze Motorie, preparatore atletico e personale medico e infermieristico (medico chirurgo, psicologo, fisioterapista). Nel corso delle stagioni sportive la società ha partecipato a tutti i campionati giovanili a partire dall’attività di base fino ai campionati agonistici regionali.

Fino ad oggi sono stati vinti i seguenti titoli regionali e provinciali:

regionali allievi

provinciali giovanissimi

regionali esordienti

provinciali esordienti

coppe disciplina

Molise cup allievi

Molise cup giovanissimi.

La società ha inoltre partecipato a tornei importanti e varie manifestazioni sportive nazionali e internazionali:

Torneo VIAREGGIO CUP

Torneo “ISTRIA Cup ” a Rovigno (Croazia)

Torneo Internazionale “Copa Santa” a Barcellona

Torneo Internazionale “Gardaland “ a Verona

Torneo Nazionale “ 150° Unità d’Italia “ a Torino

Torneo Internazionale Nazionale “28^ Adria International Cup “ a Riccione – Rimini

Torneo Nazionale di calcio giovanile RAVENNA CUP con le squadre giovanili di Juve, Roma, Napoli, Atalanta, Inter, Fiorentina,Bari, Empoli, Pescara Milan.

La società ha avuto al suo interno anche una squadra femminile che si è distinta partecipando al campionato regionale molisano e a quello abruzzese. Durante il corso degli anni la ASD Mirabello Calcio ha ottenuto anche rilevanti riconoscimenti; nel 2009 è stata nominata dalla FIGC Scuola Calcio Qualificata (nel Molise all’epoca erano presenti solo due Scuole Calcio Qualificate) e Centro Pilota per le altre Scuole Calcio e i CAS della Provincia di Campobasso.

L’inclusione, la pari opportunità, il lavoro di squadra e la disciplina sono i valori fondanti e trainanti della ASD Mirabello Calcio e allo scopo di promuoverli la società realizza convegni e riunioni anche con i genitori con il supporto di psicologi e nutrizionisti che affrontano tematiche sempre attuali per gli adolescenti (es. l’alimentazione, il bullismo, il doping, il covid…).

In questo ultimo periodo anche la ASD Mirabello Calcio ha subito le gravi conseguenze della pandemia dovuta al covid. Ma non si è mai arresa e con l’entusiasmo e la forza di volontà che la contraddistingue sempre, soprattutto nei momenti di difficoltà, lo scorso anno è comunque ripartita nel periodo estivo per offrire ai propri iscritti l’aiuto necessario, prima di tutto per i più piccoli e le loro famiglie, per uscire dal momento di solitudine, angoscia e paura che aveva costretto tutti noi a stare chiusi in casa. La società, attuando tutte le normative anti covid ha messo a disposizione le proprie strutture e il personale per effettuare delle sedute di allenamento, incontri di svago e di gioco per i bambini.

Anche oggi dopo l’ennesima e lunga chiusura è pronta a ripartire puntando sui propri obiettivi che corrisponderanno sempre alla realizzazione del benessere fisico e mentale dei propri allievi.

A.S.D. Mirabello Calcio (Nicola Vergalito)