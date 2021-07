XIV Festival del cinema spagnolo e latinoamericano. Prima tappa dell’edizione 2021 : Campobasso

Il Festival del Cinema spagnolo e latino-americano non si è mai fermato, nemmeno in questo lungo e difficile periodo. Eppure in conferenza stampa, l’atmosfera è stata quella di una ripartenza, annunciata da un evento che ha tutti i colori dell’estate.

Il nuovo manifesto dell’edizione 2021 ispira sensazioni di ripresa con un’immagine che emerge da un mare profondo, come un’alba sull’orizzonte.

L’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Cotugno – ricordando come il settore Cultura necessiti di nuove valutazioni economiche e occupazionali nel Molise – ha accolto con sensibile favore l’evento, soprattutto per il suo rilievo nazionale. “Inserire il Molise in un circuito di alto livello culturale che sovrasta i confini regionali – ha sottolineato l’assessore – permette anche di far scoprire le eccellenze culturali di questa Terra, di cui andiamo orgogliosi.”

“Sono questi eventi di ampio respiro che arricchiscono il territorio di stimoli vitali per le nuove generazioni – afferma con lungimirante analisi la Presidente della Fondazione Molise Cultura, Antonella Presutti – quest’anno in particolare accolgo conentusiasmo il programma curatissimo dove è stato dato grande risalto alle figure femminili. Le loro storie, le vite raccontate nei film sono indispensabili in questo momento per raggiungere una consapevolezza sociale sempre maggiore rispetto alle condizioni della donna.”

Federico Sartori, ideatore della manifestazione per Exit Media, e Leopoldo Santovincenzo, Direttore artistico di Kiss Me Deadly, hanno espresso grande soddisfazione per la qualità raggiunta nel manifesto 2021. Le pellicole, non più rappresentative solo del cinema spagnolo e latinoamericano, raccontano come ogni anno nuovi paese di lingua spagnola sorprendono per la crescita artistica raggiunta nella cinematografia. E’ il caso del Messico che, quest’anno ha voluto patrocinare l’iniziativa, aggiungendosi al carnet di ambasciate (*) e istituti culturali di lingua spagnola che promuovono da 15 anni la ricchezza della cultura e della lingua spagnola, tramite il Festival del cinema.

NFO:

Orario degli spettacoli 18,30 e 21,00

POSTI NUMERATI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

INGRESSO € 5,00

DIRITTI DI PREVENDITA € 0,50

I biglietti di tutti i film saranno in prevendita fino a un’ora prima dell’inizio di ciascuno spettacolo.

Clicca sul linkhttps://www.amtm.it/qr01.php per essere indirizzato alla pagina della prenotazione

*La manifestazione è sostenuta dall’Ufficio culturale dell’Ambasciata di Spagna in Italia, Acción Cultural Española, la Regione Molise, il Patto per lo Sviluppo del Molise, la Fondazione Molise Cultura e l’Ufficio del turismo spagnolo, e riceve la collaborazione dell’Instituto Cervantes di Napoli, Fondazione con il Sud e IILA (Istituto Italo-Latinoamericano). La RAI è media partner della manifestazione, che da Campobasso farà tappa ai Quartieri Spagnoli di Napoli (23-29 luglio), alla Fondazione Horcynus Orca di Messina (26-30 luglio), all’Arena di Campo San Polo di Venezia (14-16 agosto), al Cinema Farnese Arthouse (1-7 ottobre).