Campionati Assoluti di Concesio, Mikail Cappucci sul podio con un oro ed un argento

Ottima prestazione, quella di Mikail Cappucci, partito alla volta di Concesio (BS) per i Campionati Italiani Paralimpici Assoluti 2021organizzati dalla Fispes. L’atleta del Cip Molise, seguito dalla sua allenatrice Ivana Di Pilla, ha primeggiato nella corsa con un personale di 19 secondi e 77, portando a casa la medaglia d’oro. Poi si è distinto nel getto del peso, conquistando l’argento su una lunghezza di 6 metri e 55.



“I nostri ragazzi si allenano senza tregua per raggiungere ottimi risultati” – ha commentato il tecnico Di Pilla”. Del resto proprio la costanza e l’impegno premiano chi crede nello sport, così come Mikail. Con lui, ai Campionati dello scorso fine settimana, in Lombardia, anche Maria Josè Giorio che ha strappato due ori rispettivamente nel getto del peso raggiungendo una distanza di 3,75 metri e nel lancio del disco su un lunghezza di 9,51 metri.



“Gli atleti del Cip Molise – ha ribadito il presidente del Comitato Italiano Paralimpico in regione, Donatella Perrella – ci inondano costantemente di soddisfazioni e queste, per noi, sono le più grandi gioie”. Intanto, Mikail e Maria, entrambi tesserati Nai, sono già pronti per nuove sfide!