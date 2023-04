Weekend di Pasqua 8-9-10 Aprile 2023nei luoghi della cultura statali in Molise

Weekend di Pasqua all’insegna della cultura in Molise.

In occasione delle prossime festività pasquali La Direzione regionale Musei Molise ed il Parco

archeologico di Sepino hanno predisposto l’apertura dei musei, monumenti, parchi e aree archeologiche statali, nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

L’apertura dei musei e dei siti archeologici, in questo periodo, rappresenta un biglietto da visita

importante nei confronti di quanti scelgono il Molise per trascorrere la Pasqua, non solo come meta per le sue bellezze paesaggistiche, ma soprattutto perché rappresenta un patrimonio unico al mondo dal punto di vista artistico e culturale. Per questo motivo il Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache resterà aperto anche il pomeriggio da giovedì 6 aprile a lunedì 10 aprile con il seguente orario: 8h15- 19h00



Si ricorda che per l’accesso non è più richiesto il possesso del certificato verde rafforzato, né di quello base ma è comunque raccomandato l’uso della mascherina.

Sarà possibile visitare i luoghi della cultura statali secondo il seguente calendario:

Sabato 8 Aprile

Palazzo Pistilli Chiuso

Museo Sannitico Aperto 8:15-19:00

Castello di Capua a Gambatesa Aperto 10:15-16:00

Castello di Civitacampomarano Aperto 10:15-16:00

Museo Nazionale di Castello Pandone Aperto 8:15-19:00

Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno Aperto 10:15-16:00

Museo Archeologico di Santa Maria delle monache Aperto 8:15-19:00

Santuario Italico di Pietrabbondante Aperto 10:15-17:30

Museo Aarcheologico di Venafro Aperto 8:15-14:00

Parco archeologico di Sepino – Museo della Città e del Territorio Aperto 09:00-18:00

Parco archeologico di Sepino – Area archeologica di Altilia -Saepinum Aperto 09:00-18:00



Domenica 9 aprile 2023

Palazzo Pistilli Aperto 8:15-14:00

Museo Sannitico Aperto 8:15-19:00

Castello di Capua a Gambatesa Aperto 10:15-16:00

Castello di Civitacampomarano Aperto 8:15-14:00

Museo Nazionale di Castello Pandone Aperto 8:15-19:00

Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno Aperto 10:15-16:00

Museo Archeologico di Santa Maria delle monache Aperto 8:15-19:00

Santuario Italico di Pietrabbondante Aperto 10:15-17:30

Museo Archeologico di Venafro Aperto 8:15-14:00

Parco archeologico di Sepino – Museo della Città e del Territorio Aperto 09:00-18:00

Parco archeologico di Sepino – Area archeologica di Altilia -Saepinum Aperto 09:00-18:00



Lunedì 10 aprile 2023

Palazzo Pistilli Aperto 8:15-14:00

Museo Sannitico Aperto 8:15-19:00

Castello di Capua a Gambatesa Aperto 10:15-16:00

Castello di Civitacampomarano Aperto 10:00-13:00 15:00-17:00

Museo Nazionale di Castello Pandone Aperto 8:15-19:00

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno Aperto 10:15-16:00

Museo archeologico di Santa Maria delle monache Aperto 8:15-19:00

Santuario italico di Pietrabbondante Aperto 10:15-17:30

Museo Archeologico di Venafro Aperto 8:15-14:00

Parco archeologico di Sepino – Museo della Città e del Territorio Aperto 09:00-18:00

Parco archeologico di Sepino – Area archeologica di Altilia -Saepinum Aperto 09:00-18:00

Si ricorda che le biglietterie chiudono 30 minuti prima della chiusura dei siti.



Per informazioni contattare la Direzione Regionale Musei Molise al n° 0874-431386 oppure è possibile collegarsi al sito web https://www.musei.molise.beniculturali.it