Inciuci, bugie e poltrone. De Benedittis: “Campobasso ha storica opportunità: porre fine alla triste commedia della sinistra”

Il candidato del centrodestra: “Non hanno più alcuna credibilità, mandiamoli a casa”

“Prima hanno negato il risultato delle urne e l’evidenza dei numeri, sperando che i cittadini potessero non accorgersi che il centrodestra è già maggioranza in consiglio comunale e quindi l’unica coalizione in grado di garantire governabilità e stabilità, poi si sono inventati un accordo politico per spartirsi incarichi e prebende dopo due mesi di reciproci attacchi e insulti. Non mi stupirei a questo punto se oggi Ruta e Forte, pur di raccattare consensi, annunciassero l’arrivo del mare in città: promettendo un tuffo, direttamente dalla spiaggia di via Monforte, dove l’acqua è più blu”.

È quanto dichiara in una nota il candidato sindaco Aldo De Benedittis.

“Se non fosse in ballo il futuro di Campobasso, ci sarebbe davvero da ridere. Ma il circo della sinistra offre uno spettacolo tragicomico che provoca solo imbarazzo e tanta tristezza. Il capoluogo non può essere più ostaggio di questa minoranza politica che, tra bugie e capriole, ha perso ogni tipo di credibilità ed è disposta a conservare il potere a qualunque costo “.

“Il voto – conclude – è l’unico strumento valido che abbiamo per porre fine a questa terribile commedia. La maggioranza dei cittadini, attraverso il ballottaggio, ha finalmente la possibilità di mandare a casa questa sinistra spocchiosa, arrogante, incoerente e affamata di poltrone. È un’opportunità storica che non possiamo lasciarci sfuggire”.