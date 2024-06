Negozi Zara: oltre 100 nuove assunzioni in Italia

Zara, che fa parte di Inditex, uno dei più grandi fashion group al mondo, assumerà oltre 100 nuove figure da inserire presso gli oltre 88 punti vendita presenti sul territorio nazionale. Le nuove assunzioni riguardano: Addetti/e alle Vendite, che dovranno tenersi sempre aggiornati sulle ultime collezioni e tendenze, offrire un’esperienza di assistenza clienti positiva e di alto livello, lavorare con strumenti tech aggiornati e mantenere alti gli standard di vendite;

Assistenti Responsabili del Negozio, che dovranno pianificare e monitorare l’organizzazione del negozio motivando e formando il team, supervisionare lo svolgimento delle attività secondo le procedure aziendali, analizzare i dati al fine di migliorare i KPI e garantire una gestione efficace del processo di customer experience; Visual Merchandiser, i quali dovranno analizzare la strategia espositiva dei competitor e fornire feedback di prodotto, mantenere gli standard di immagine del negozio, supportare le altre attività di negozio, analizzare i ranking di vendita, attuare strategie ed organizzare gli spazi commerciali;

Addetti al Magazzino, che dovranno ricevere, controllare e sistemare la merce in arrivo, etichettare e codificare gli articoli seguendo le linee guida del negozio, mantenere l’ordine e la pulizia del magazzino, collaborare con il team per garantire una gestione ottimale delle scorte e offrire assistenza durante le operazioni di stoccaggio e prelievo merce. I requisiti che l’azienda richiede ai propri collaboratori sono: capacità di multitasking, capacità analitiche, organizzative, comunicative e di gestione del team, passione per la moda, orientamento al cliente, attenzione ai dettagli, dinamicità, creatività, proattività e curiosità.

