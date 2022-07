 VI edizione della manifestazione “Rocciamorgia – il Molise di Mezzo tra arti e cultura”

Nel cuore delle aree interne del Molise, e quest’anno passando anche per l’Abruzzo, tra le morge sedimentate di un territorio con una bellezza incontaminata e un valore inestimabile, torna “Rocciamorgia –

Il Molise di Mezzo tra arti e cultura”, la manifestazione culturale che dà attenzione ai territori. L’iniziativa, giunta alla sua VI edizione, dal titolo Visioni e promossa da “Il Molise di Mezzo” APS, quest’anno si svolgerà dal 20 al 24 luglio 2022 e coinvolgerà i comuni di Castiglione Messer Marino (CH), Agnone (IS), Sant’Angelo Limosano (CB), Trivento (CB) e Pietracupa (CB).

Il tema “Visioni” segna una nuova fase di immaginazione, ideazione, progetto, proiezione verso il futuro per il rilancio della vita culturale ed economica della regione, anche attraverso nuove prospettive e nuovi modi di vedere, pensare e programmare. Il tema Visioni prende spunto dalla vita di Paolo Ramundo, dalla sua immaginazione nella scelta di coltivare le terre pubbliche a Roma, per salvarle dal degrado, l’abbandono e la speculazione edilizia.

Questo modello è la VISIONE che Rocciamorgia vuole promuovere in Molise come modello di riflessione per recuperare terre pubbliche e private abbandonate per uno sviluppo del territorio che sia prima sociale e comunitario e poi conseguentemente economico, culturale, ambientale e paesaggistico.

Ricreare un clima di solidarietà e unione tra cittadini dei piccoli paesi, che garantisca il benessere e la coesione sociale, trovando anche modi nuovi e diversi di vedere la comunità, attraverso appunto le Visioni.

Anche quest’anno, come per le altre edizioni, la tematica sarà affrontata attraverso diversi linguaggi, da quello giornalistico a quello scientifico, dal linguaggio storico, filosofico e sociale a quello delle arti come la musica e il teatro. Spazio poi ai racconti, ad attività esperienziali, in collaborazione con soggetti pubblici e privati del territorio e alla promozione e alla riscoperta del territorio attraverso il gesto del camminare.

Cinque giorni di eventi, dunque, attraverso la cultura, la musica, l’arte, l’enogastronomia e la sostenibilità ambientale. Un Molise fatto di luoghi di pregio dove incrementare e sviluppare la cultura della bellezza, quella bellezza autentica e incastonata così come le rocce che sono il filo rosso che legano i paesi protagonisti degli eventi. E l’intento della manifestazione è proprio quello di dar consapevolezza di questi luoghi a chi li abita e farli conoscere, attraverso l’arte e la cultura, a chi vorrà partecipare alla manifestazione.

20-24 LUGLIO 2022 Castiglione Messer Marino (CH), Agnone, Sant’Angelo Limosano, Trivento, Pietracupa (CB).

Programma

20 luglio 2022

Castiglione Messer Marino

Ore 10:00 Apertura della Manifestazione

Passeggiata dal paese al bosco Santa Maria del Monte con pranzo enogastronomico Abruzzo-Molise presso il Rifugio del Cinghiale

Ore 17:00 Sagrato Chiesa Parrocchiale

“L’uccello che coltiva la terra: le visioni di un uomo, Paolo Ramundo”

Dibattito e proiezioni

Letture di Lara Chiellino – Musica di Pasquale Innarella

“Eredità e impegno nel nostro tempo di mali comuni”

dialogo con il filosofo Orlando Franceschelli

Ore 21:00 Sagrato Chiesa Parrocchiale

Gli Uccelli. Storie di visioni e visionari – Teatro Canzone del Quartetto D’Arti

Proiezione del film di Silvio Montanaro “1968 Gli Uccelli”

21 luglio 2022

Agnone

Ore 10:00

Passeggiata e racconti presso le Antiche Fonderie del rame (località torrente Verrino). Evento enogastronomico con produttori locali

Ore 17:00 Piazza Plebiscito

“Il margine che si fa centro” Le terre pubbliche, occasione di sviluppo e occupazione

dibattito

Nostra Signora dei Pallonciniperformance di Claudia Fabris

Ore 19:15 Fonderie Marinelli

L’Orazio di Müller con Lara Chiellino

Ore 21:30 Piazza Plebiscito

Concerti

Cuttuni e lamé Eleonora Bordonaro e Puccio Castrogiovanni

A fil’ ‘e voce Canio Loguercio e il suo gruppo

22 luglio 2022

Sant’Angelo Limosano

Ore 17:00 Piazza del Municipio

RurUrban Center – progettare con la comunità

Dibattito

Ore 21:30 Piazza Municipio

Amoreamaro

Concerto di Maria Mazzotta e Antonino De Luca

3 luglio 2022

Trivento

Ore 10:00 Piazza Cattedrale

“Il futuro dei giovani nelle aree interne tra orgoglio e pregiudizio”

Dibattito – Musica con Eduarda Iscaro

Ore 17:00 Baita Pavò

Evento enogastronomico con produttori e cena

Musica e Letture

Ore 21:30 Salita San Nicola

Concerto con Luca Ciarla e Antonio Forcione

24 luglio 2022

Pietracupa

Ore 17,00 Via Trento

Un lungo cammino di rigenerazione – 25 anni di cammina, Molise!

Incontro con Giovanni Germano e Antonio Ruggieri

Interventi poetici e di narrazione

Due posti, Caserta e Fermo

Dialogo con Grazia Coppola e Adelelmo Ruggeri

Libera

Esibizione musicale Marta La Noce e Fabio Micalizzi

Ore 21:00 Scalinata Sant’Anna

Sessione musicale fino a notte

Giuseppe Spedino Moffa

Pasquale Innarella

Susanna Buffa

Claudia Fofi e Alessandro Gwis

Andrea Cassese con il suo gruppo

Ludovica Valori e Paolo Camerini