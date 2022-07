Ancora un incidente stradale tra moto ed auto. E’ accaduto sulla statale per Castel di Sangro all’altezza di Roccaravindola.

Un motociclista di 55 anni di Caserta ha urtato, per cause in corso di accertamento l’auto che scendeva sulla corsia opposta.

Immediati i soccorsi della polizia stradale di Isernia e del 118, che hanno trasportato il motociclista all’Ospedale Veneziale di Isernia, dove gli sarebbe stata riscontrata la frattura di una costola.