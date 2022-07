Campobasso/ Presentazione del romanzo/saggio “L’Italia capovolta” del giornalista Stefano Venditti

Con il patrocinio della Federazione dei Maestri del Lavoro del Molise lunedì 18 luglio alle ore 10:00 presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale “Mario Pagano” a Campobasso, si svolgerà la presentazione del romanzo/saggio “L’Italia capovolta” scritto dal giornalista campobassano Stefano Venditti.

Il libro, edito dalla Casa Editrice “PubMe” per la Collana “Policromia”, è il primo romanzo scritto da Stefano Venditti che nei testi precedenti si era cimentato nella stesura di un libro storico e di un volume storico/sportivo.

La prefazione è stata curata da Loris Arbati, poeta e scrittore, responsabile dell’Officina Culturale di Livergnano (BO).

Accompagnato dalle foto di Gino Calabrese “L’Italia capovolta” non è soltanto la storia di una famiglia che come tante dal sud è emigrata al nord, ma anche e soprattutto la storia di piccoli paesi sparsi per tutto lo Stivale che, a causa di svariati fattori, tra cui la crisi economica, si stanno lentamente spopolando. Questo non provoca solo il deflusso di tante persone verso le città e i centri principali del Paese, ma anche la perdita di interi patrimoni culturali e folkloristici che, come i paesi che li hanno ospitati, stanno pian piano morendo. Una storia, un romanzo, un grido di dolore e di speranza, affinché ciascuno di noi possa mantenere salde le radici che lo ancorano al proprio posto natio.

All’evento interverrà l’autore e il giornalista e fotoreporter campobassano Gino Calabrese.

Il volume potrà essere acquistato come e-book nei principali store online quali Amazon, IBS, La Feltrinelli, Mondadori. Per ciò che concerne le copie cartacee possono essere ordinate ed acquistate in tutte le librerie d’Italia.