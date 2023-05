Venafro/Nominata la Giunta comunale

“Con decreto sindacale firmato 29 maggio 2023, – afferma Alfredo Ricci, sindaco riconfermato di Venafro – ho nominato la Giunta Comunale, nelle persone di Marco Valvona, Angelamaria Tommasone, Marina Perna, Oscar Simeone e Antonella Cernera. Contestualmente ho nominato Marco Valvona Vice Sindaco.

Nei prossimi giorni, in vista del Consiglio di insediamento convocato per il prossimo 1° giugno, provvederò ad assegnare le deleghe agli assessori.



Già oggi la nuova Giunta ha tenuto la sua prima riunione, nel corso della quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di riqualificazione della villa comunale e di ripavimentazione delle principali vie del centro storico.



Si tratta dell’intervento per cui con la passata Amministrazione abbiamo ottenuto il finanziamento di 3 milioni di euro nell’ambito del CIS Molise. Come spiegato durante la campagna elettorale, il relativo progetto era in attesa del parere della Soprintendenza dallo scorso mese di ottobre. Il parere è finalmente arrivato venerdì scorso e oggi abbiamo potuto approvare il progetto.



Questo passaggio consentirà adesso di procedere con la gara per l’affidamento dei lavori e, quindi, nel giro dei prossimi mesi, con l’inizio effettivo dell’intervento. Voglio ricordare che il progetto prevede innanzitutto il rifacimento integrale della villa comunale, che diventerà un grande parco urbano moderno e inclusivo, in cui saranno coniugate al meglio le esigenze di

riqualificazione ambientale con quelle di socializzazione, per un ammontare di ben 500.000 euro.



Inoltre, è previsto il rifacimento della pavimentazione delle principali strade del centro storico, nonché dei relativi marciapiedi, con recupero dei materiali tradizionali anche là dove finora ci sono stati decenni di strati di asfalto, per un totale di 2,5 milioni di euro. Nel frattempo, proprio in queste ore è stato effettuato un intervento straordinario di sfalcio dell’erba e

pulizia della villa comunale, e nelle prossime settimane rinnoveremo alcuni elementi di arredo urbano sempre all’interno della villa, utilizzando un finanziamento di 30.000 euro. Tali piccoli interventi, uniti all’attivazione nelle scorse settimane di 4 telecamere nella villa, vanno nella direzione di migliorare la fruibilità del parco pubblico cittadino, nell’attesa dell’intervento più radicale di riqualificazione.



Invitiamo la cittadinanza – conclude il sindaco – a collaborare per migliorare le condizioni della villa, osservando le regole sul conferimento dei rifiuti e sul rispetto del patrimonio comunale”.