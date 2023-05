Terminus Visione/San Pardo: Zero Assoluto Live in Concerto a Larino (VIDEO)

Il 28 maggio in conclusione della Festività di san Pardo a Larino, gli “Zero Assoluto”, hanno portato in piazza i loro successi.

Il gruppo, formato da Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci, che si conoscono fin dai tempi del Liceo classico Giulio Cesare di Roma, correva l’annno 1992, ha ptrtato in piazza Duomo quasi 20 anni di musica con i successi come Semplicemente che è rimasto per trenta settimane di seguito in classifica, Svegliarsi la mattina, disco più venduto del 2006, Il Ricordo che lascio , Eterni e tanti altri. VIDEO

