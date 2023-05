Il prossimo fine settimana torna anche a Campobasso la manifestazione “Appuntamento in giardino”

Sabato 3 e domenica 4 giugno, torna la manifestazione “Appuntamento in giardino 2023”, evento promosso dall’Associazione Parchi e giardini d’Italia con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Il Comune di Campobasso, come ormai consuetudine, aderisce alla manifestazione proponendo nuovamente il Giardino di Villa De Capoa quale location degli eventi che, quest’anno, in linea con il tema proposto a livello nazionale, saranno incentrati sulle “musiche del giardino”.

In tale ambito, ci saranno tre momenti musicali promossi dal Comune, di diverso genere ma tutti pienamente compatibili con il contesto naturale, per meglio immedesimare sia i musicisti che gli ascoltatori all’atmosfera della villa, ancor più avvolgente in questo periodo dll’anno di ripresa vegetativa.

Primo appuntamento Sabato 3, alle ore 18.30, con la performance di Giuseppe Spedino Moffa “La zampgna e il suo doppio”, per proseguire domenica 4, alle ore 11.00, con un concerto lirico delle più celebri arie d’opera a cura del tenore Pierino Priolo ed il soprano Ana Linares.

Evento conclusivo, alle ore 18.30, con l’orchestra da camera di Campobasso “Kalos Ensemble”.

Lo spirito dell’iniziativa è quello di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani, migliorandone e valorizzandone la fruizione, grazie allo svolgimento di eventi culturali capaci di attrarre e conquistare tante persone.

La manifestazione sarà aperta a tutti, con partecipazione gratuita.