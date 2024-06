Tutto su di noi: Ti racconto un libro riabbraccia Romana Petri

Gradito ritorno della scrittrice che chiude il primo ciclo di appuntamenti della rassegna a firma dell’Unione Lettori Italiani e del Comune di Campobasso

Una donna in bilico tra liberazione e vendetta, una famiglia crudele e asfissiante, l’ossessione per un fisico allenato a schivare i colpi della vita.

Scrittrice, traduttrice e critico letterario che collabora attivamente con numerosi quotidiani nazionali, Romana Petri torna ad abbracciare il pubblico Ti racconto un libro 2024, il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso e della Camera di Commercio del Molise.



Lo fa con un romanzo travolgente, capace di mostrare l’inferno ma anche la via d’uscita, verso un’esistenza possibile. Tutto su di noi è la storia di Marzia che si racconta con furia, violenza, spudoratezza. La sua è una prima persona che morde e che si muove dentro lo spazio asfissiante di una famiglia malata, tremenda, cattiva. Cresce nella periferia di Roma, con un padre crudele e codardo e una madre devota, sino allo strazio, al coniuge infedele. Mentre il fratello, cuffie sulle orecchie, si estrania sino all’indifferenza, Marzia combatte, e nulla

le viene risparmiato. Educa il suo fisico asciutto alla lotta greco-romana e impara a mettere fra sé e il mondo la barriera del suo corpo. Ma non basta. Non può sfuggire al conflitto, alla strategia del ragno che padre e madre, in maniera diversa, le tessono intorno. Ha creduto e continua a credere che esiste la perfezione: l’ha vista in un cane che non è riuscita a difendere e l’ha vista in un ragazzo incontrato su un sentiero di montagna. L’ha vista ma la sa perduta, minacciata dalla volgarità di una pernacchia.

Per arrivare a una via d’uscita sono necessari un sacrificio, una svolta, una chiusura di conti. Sul sentiero sgretolato degli affetti, Marzia avanza impavida al di là della scuola di rabbia, rimpianto e morbosa dedizione in cui si è formata. Avanza come un cowboy o

ancora meglio come la donna libera che ha sempre voluto essere. L’incontro con l’autrice è in programma giovedì 27 giugno, alle ore 18.30 nella Sala Convegni – Camera di Commercio del Molise, in Piazza della Vittoria a Campobasso, e al suo fianco ci sarà la scrittrice Simonetta Tassinari.