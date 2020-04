Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: Prorogati al 30 giugno i bandi del GAL Alto Molise

L’evolversi della situazione relativa alla diffusione del virus Covid-19 e le prescrizioni adottate dal Governo per il contenimento della libera circolazione delle persone, nonché le necessità di promuovere il lavoro a distanza, impongono l’adozione di misure volte a regolare l’afflusso negli uffici dell’ente e l’erogazione dei propri servizi all’utenza.



Molte le azioni implementate dal GAL Alto Molise nel salvaguardare la funzionalità e l’esercizio dei servizi legati all’animazione del territorio, garantendo la continuità delle azioni messe in campo. Prorogati al prossimo 30 giugno 2020 i bandi pubblici delle azioni 19.2.5, 19.2.6 e 19.2.8 come pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 24 del 1 Aprile 2020, visionabili al link http://www3.molisedati.it/bollettino/ricerca1.php e anche dal sito web del GAL https://www.galaltomolise.it/



Per incontri e riunioni in video conferenza, il GAL ha deciso di adottare una soluzione tecnologica open source ed in questi giorni, in considerazione del disposto art. 73 del DL 18/2020 che prevede semplificazioni amministrative, ha offerto a tutti i Comuni aderenti al GAL Alto Molise la propria disponibilità ad un affiancamento tecnico per trasferire le proprie conoscenze ai fini dell’utilizzo della tecnologia adottata.



Pertanto, la struttura tecnica del GAL è a completa disposizione per informazioni e nel fornire uno specifico affiancamento tecnico a chiunque abbia la necessità di attivare incontri e riunioni in video conferenza sia da parte dei soci che dagli Enti per le attività amministrative quali sedute di Consiglio Comunale e Giunta. Garantita anche l’attività di divulgazione ed animazione dei bandi con l’attivazione di un apposito canale you tube pensato ed ideato per meglio spiegare le caratteristiche tecniche ed amministrative dei progetti e creare un’apposita sezione per rispondere ad ogni tipologia di informazioni pervenute dal territorio divise per

tematiche.

Tutti i video sono disponibili al canale you tube del GAL Alto Molise :

https://www.youtube.com/channel/UCiP7EOHln6CoCKB4pCcDSuA?view_as=subscriber

A tal fine ricordiamo che la struttura tecnica del GAL Alto Molise è disponibile per qualsiasi tipo di approfondimento o informazione sui bandi ai seguenti contatti: 0865 78609- [email protected]