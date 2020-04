Liberaluna Onlus/donne vittime di violenza, disponibile numero verde per richieste d’aiuto

In questo momento di emergenza Covid-19 noi vogliamo ricordare alle donne che subiscono violenza che hanno la possibilità di scegliere. Io, in qualità di responsabile del Centro Antiviolenza Liberaluna devo dare speranza perché anche durante questa fase particolare le donne che subiscono maltrattamenti devono sentirsi libere di denunciare, sapendo che riceveranno assistenza e sostegno.



In questi giorni insieme a tutta l’equipe, abbiamo dato la possibilità a una donna con una minore, di avere un alloggio sicuro dopo che aveva sporto denuncia per maltrattamenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale. Inoltre è fondamentale mantenere saldo i coordinamento della rete territoriale antiviolenza e ricordare l’efficienza delle forze dell’ordine.

Noi con impegno costante, continuiamo ad esserci e a sostenere le donne che in questo momento hanno molte più paure a denunciare di quanto non ne avessero prima. Purtroppo il numero verde del nostro centro ancora non è inserito nel 1522, perché sta seguendo una lunga procedura, ma tutte le donne che hanno bisogno di aiuto possono chiamare direttamente il numero verde 800642367.