E’ uno dei problemi soprattutto nelle grandi città. Ennesimo caso di dramma della solitudine: il corpo di un uomo, deceduto probabilmente sei mesi fa, è stato rinvenuto mummificato all’interno dell’appartamento dove viveva, a Torino.

L’uomo dovrebbe essere morto per cause naturali ma per ora non si esclude alcuna ipotesi.

Sul caso indaga la polizia. A dare l’allarme è stato l’amministratore del condominio.

Foto di repertorio