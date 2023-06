L’incidente si è verificato in una contrada di Termoli ieri. Un 70enne, per cause da accertare, si è ribaltato mentre guidava il suo trattore nei campi. Fortunatamente è riuscito a chiedere aiuto, sul posto sono arrivati personale del 118 e Vigili del Fuoco.

Soccorso l’uomo è stato prima accompagnato al pronto soccorso del San Timoteo e poi trasferito a Pescara.