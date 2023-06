Politica/ Elezioni regionali: l’analisi della lista ‘Io non voto i soliti noti’

Abbiamo analizzato le liste di centro destra e centro sinistra in vista delle elezioni regionali del 25 e 26 giugno prossimi in Molise; ma c’è anche un ‘terzo incomodo’, che sarebbe poi la novità tra tutte.

La lista indipendente ‘Io non voto i soliti noti’ ha raggiunto, anche oltre le previsioni, il quorum di firme per la partecipazione alla tornata elettorale e candida Emilio Izzo alla presidenza della Regione.

Quello che senza il suffisso ‘i soliti noti’ sarebbe stato un ossimoro politico è invece elemento d’interesse, se non altro per capire a chi toglierà voti.

Si fonda essenzialmente sulla candidatura di Emilio Izzo e Nicola Lanza, ben coadiuvati da altri elementi e si propone come lista antisistema, per stessa ammissione dei promotori.

I due rappresentati principali della lista sono due persone da tempo nell’alveo della protesta contro le coalizioni ‘canoniche’ sebbene con due stili diversi: uomo presente in tutte le piazze di protesta Izzo, più orientato verso la comunicazione classica Lanza.

Non sarà facile la battaglia elettorale, mancando lo ‘status’ di coalizione pluripartitica e dovendo fare il conto con il quoziente elettorale; ma la protesta in regione è forte e ciò potrebbe essere elemento di vantaggio per questa lista antisistema.

La palla ora passa nelle mani degli elettori.

