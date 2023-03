Termoli/ Filcams e Fisascat proclamo sciopero per accordo disatteso della Cooperativa Falco

E’ in atto uno sciopero a Termoli, in quanto la cooperativa il falco, operante all’interno dell’IIT

di Termoli, ha disatteso l’accordo sottoscritto in data 7.12.2022 con le OO.SS Fisascat CISL Abruzzo Molise e Filcams CGIL Molise.



” Per capire meglio le motivazioni che portano alla mobilitazione – affermano i rappresentanti dei sindacati – è opportuno fare un passo indietro di qualche mese. Il giorno 13 settembre 2022 fu proclamato un giorno di mobilitazione perché alle maestranze veniva applicato un CCNL disdettato non più applicabile, richiedendo l’applicazione del CCNL multiservizi. La mobilitazione determinò una serie di incontri con la cooperativa fino alla determinazione di un accordo scritto il 07.12.2022 dove si definiva la variazione contrattuale (da SAFI a multiservizi) a partire da febbraio 2023 con applicazione di livelli coerenti rispetto al lavoro svolto dai lavoratori.



Ebbene dal mese di febbraio 2023 la cooperativa ha provveduto alla variazione di CCNL ma ha

applicato a tutti il primo livello a fronte del terzo livello, quest’ultimo corretto rispetto alle

mansioni svolte. Questo ha determinato una perdita notevole di reddito”.