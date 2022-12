Termoli/ Arrestato dai carabinieri un 18enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Brillante operazione, a Termoli, dei militari del NOR della locale Compagnia Carabinieri, che hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 18enne incensurato del luogo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione domiciliare e personale d’iniziativa a carico dello stesso hanno trovato, all’interno del garage di casa sua, Hashish ( 66, grammi), Marijuana del peso complessivo di 1,40, 0,70 grammi di Cocaina, sette bilancini elettronici di precisione perfettamente funzionanti e materiale vario per il confezionamento di sostanze stupefacenti.

Tutto ciò è stato sottoposto a sequestro penale, in attesa delle analisi di laboratorio e del successivo deposito presso il competente ufficio corpi di reato.

L’accusato è’ stato arrestato e tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino.

L’arresto è poi stato confermato ed a carico del giovane è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza con contestuale divieto di uscire dalla propria abitazione dalle ore 20:00 alle ore 07:00.

foto di repertorio