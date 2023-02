Teatro del Loto, Regione Molise cofinanzia la Stagione. La buona cultura produce ricchezza

Il presidente della Regione Molise Donato Toma ha partecipato alla presentazione della nuova stagione del Teatro del Loto, cofinanziata dalla Regione con i fondi del bando ‘Turismo è Cultura’.

“Il Loto è una perla da custodire e valorizzare, un simbolo della cultura molisana e della tenacia dei nostri operatori – ha detto il presidente – Riscontrare che in Molise c’è chi, come Stefano Sabelli, e il suo gruppo di lavoro, opera con così tanta passione, ci rende consapevoli della bontà del progetto e ottimisti per il futuro.

“La Regione Molise crede nella promozione culturale come fattore di crescita di un territorio che ha diverse professionalità e talenti da esprimere. Abbiamo finanziato quasi 80 iniziative in programma nel 2023 per un totale di oltre 300 giorni di programmazione. La stagione del Teatro del Loto c’è.

“I turisti che arrivano, e adesso sono davvero tanti – ha proseguito Toma – ci chiedono cultura e intrattenimento. Stiamo facendo uno sforzo enorme per soddisfare questa domanda.

Siamo orgogliosi del lavoro fatto finora e del grande apporto dato dai presìdi della nostra cultura. Il Loto è tra questi presìdi – ha concluso il presidente – e va sostenuto con forza perché chi produce cultura produce ricchezza per la società”.