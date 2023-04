Tavolo su inquinamento piana di Venafro, Toma: “Ipotesi di soluzione, presto nuovo incontro”

Si è tenuta ieri mattina nella sala del Parlamentino della Regione Molise, a Campobasso, una riunione del tavolo tecnico istituito per verificare e affrontare la questione inquinamento nella piana di Venafro.

Presenti il presidente della Regione Molise Donato Toma, il sottosegretario Roberto Di Baggio, la Direzione generale per la Salute, i dirigenti regionali all’Ambiente, quelli dell’Asrem, dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e i rappresentanti istituzionali dei Comuni di Venafro, Montaquila, Pozzilli e Sesto Campano.

“Ci siamo confrontati sugli ultimi sviluppi della vicenda e abbiamo valutato alcune prime ipotesi risolutive. I Comuni riceveranno a breve la relazione dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che fa luce sulle cause dell’inquinamento. Sulla base di tali risultanze il quadro sarà più chiaro, così come le prospettive e le soluzioni da adottare”.

I sindaci e gli amministratori presenti hanno evidenziato i timori dei cittadini residenti nelle aree oggetto dei rilevamenti e sollecitato nuovi incontri, verifiche e soluzioni.

“Come Regione Molise – ha proseguito Toma – stiamo lavorando per porre in essere le iniziative di nostra competenza al fine di escludere o neutralizzare i rischi ambientali. Intanto, ci siamo dati appuntamento per un nuovo tavolo fra due/tre settimane”.