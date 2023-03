Sport, a Petrella Tifernina nasce l’associazione sportiva dilettantistica Top Spin

Il sindaco Alessandro Amoroso: “Finalmente dopo 25 anni torna il tennis nel nostro Comune”

Dopo quasi venticinque anni torna a Petrella Tifernina il tennis il via alle iscrizioni con la neonata associazione dilettantistica Top Spin che, grazie ad istruttori qualificati, organizzerà corsi specifici per tutte le generazioni promuovendo l’amore per lo sport. Presidente protempore Irene Palombo.

“È con grande soddisfazione che comunichiamo la nascita dell’associazione dilettantistica Top Spin che riporterà, dopo tanti anni, l’interesse per il tennis nel nostro piccolo Comune” il commento del sindaco di Petrella Tifernina, Alessandro Amoroso.

“La nostra Amministrazione conferma, con questo ulteriore tassello, l’attenzione che dimostra per lo sport. Abbiamo ristrutturato e rimodulato i due campi comunali, che versavano in condizioni di dissesto ed abbandono, con la realizzazione di un campo da tennis e un altro da calcetto (quest’ultimo intitolato al compianto mister Tonino Parlettano), ottenendo un grande riscontro dalla popolazione. Le strutture – spiega Amoroso – sono molto frequentate da tutte le generazioni, diventando un punto di incontro e socializzazione.

Un risultato importante per questa Amministrazione che vede apprezzato il lavoro svolto: abbiamo centrato un’esigenza del territorio. Petrella Tifernina ha una grande area sportiva dove oltre ai due campi, uno da tennis e l’altro da calcetto, insistono anche un campo da calcio, con annessa pista di atletica, e altri due di bocce al coperto. Un’area su cui prossimamente continueremo ad intervenire con ulteriori progetti innovativi.

Lo sport – conclude Amoroso -, d’altro canto, è un aggregatore sociale: crea relazioni e nuove amicizie fondamentali per i piccoli Comuni come il nostro che risentono del problema dello spopolamento demografico. Un’attività su cui abbiamo deciso di investire risorse che creeranno sicuramente interesse e ritorno per il nostro territorio”.