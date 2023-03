Roma/ Donna sullo scooter travolta e uccisa da un’auto che viaggiava contro mano

Ennesimo incidente stradale nella capitale, pourtroppo con una vittima.

Travolta da un’auto contromano al centro di Roma. Una 65enne professoressa al liceo classico è morta così. Lo scontro è avvenuto in zona terme di Caracalla, poco distante dal centro.

La donna si stava dirigendo a scuola, come faceva sempre. Sul viale, non appena passata la rotatoria per scendere verso le Terme di Caracalla, è avvenuto l’impatto con un’autovettura che non le ha lasciato scampo.

Alla guida c’era una ragazza di 28 anni.

Si occupa degli accertamenti il primo gruppo-Centro della Polizia locale di Roma Capitale.

Foto di repertorio