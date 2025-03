Serie C, Girone B/Campobasso – Pineto 3-1

Campobasso/Neri, Celesia, Benassai, Martina., Calabrese, Pierno, Serra, Cerretelli, Di Nardo, Pellitteri, Bifulco. All Prosperi.

Pineto/Tonti, Schirone, Amadio, Tunjov, germinario, Gambale, Borsoi, De Santis, Ingrosso, Chakir, Hadzomanovic. All Tisci.

Arbitro: D’Eusanio di Faenza.

Marcatori : al 11 Gambale, al 25 Pierno, al 32 Schirone, al 88 Pellegrino -spettatori 3337 di cui 60 tifosi del Pineto.

I rossoblu hanno riscattato Pierno in settimana dal Pescara. Al 5, azione del Pineto ma Neri blocca la palla. Al 11, azione degli ospiti, palla a Tunjov che tira la sfera colpisce la traversa e Gambale e’ lesto a mettere in rete e’ 1-0 per gli abruzzesi. Al 20, tiro di Di Nardo ma la palla termina fuori. Al 25, azione dei locali colpo di testa di Pierno che batte Tonti e’ 1-1. Al 32, Schirone fa partire un autentico bolide che batte il portiere di casa e’ 2-1 per gli ospiti. Al 40, Celesia lancia Benassai che di testa manda di poco fuori. Finisce cosi, Il primo tempo con il Pineto in vantaggio per 2-1.

Nel secondo tempo, al 60, escono Pillitteri e Serra nei locali ed entrano Di Stefano e D’Angelo. Al 65 esce Borsoi ed entra Pellegrino per gli ospiti. Al Al 70, tiro di Bifulco ma la difesa respinge in angolo.Al 88, attacco del Pineto e Pellegrino realizza il 3-1 . Finisce cosi , la partita , Campobasso non all’ altezza delle precedenti gare, insufficiente l’arbitro che ha permesso al Pineto un gioco ostruzionistico senza prendere provvedimenti contro tali atteggiamenti.

Arnaldo Angiolillo