Problematiche della raccolta differenziata, Annuario: necessario intervenire

Ancora una volta evidenzio le problematiche della raccolta differenziata in città, bisogna assolutamente intervenire con delle azioni migliorative per rendere più efficiente il sistema attuale. Presenterò una mozione come primo firmatario, insieme ai colleghi di gruppo Francesco Pilone e Stefania Di Claudio per portare all’attenzione un piano mirato per risolvere alcune criticità.

È necessario intervenire con una serie di azioni tra cui:

Riesaminare gli orari per il sistema di raccolta all’ecostazione e agli ecostop mobili presenti nel Centro Storico,valutando la possibilità di far conferire quotidianamente;

Attivare un servizio di raccolta a domicilio per le fasce deboli opportunamente segnalate, che hanno difficoltà nel conferimento;

Estendere il servizio di raccolta con l’ecostazione in tutta la città;

Controlli mirati su tutto il territorio comunale per contrastare l’abbandono di rifiuti.

Auspico che ci siano delle risposte concrete,nell’ottica di un confronto costruttivo, ma soprattutto risolutivo.

Colgo l’occasione per ringraziare gli operatori

della S.E.A per il lavoro che svolgono quotidianamente.