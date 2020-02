Scuole chiuse fino al 5 marzo in tutta Italia: smentita ufficiale, è una fake news

Questo il testo che sta circolando nelle chat e sta creando scompiglio:«Il presidente del consiglio Conte Giuseppe dispone la chiusura di tutte le scuole d’Italia di ogni grado e ordine per la grave e allarmante situazione che incombe sulla nostra nazione. Al fine di tutelare la salute nazionale e degli studenti fino al 5 marzo 2020 le scuole di ogni grado e ordine saranno chiuse. A breve uscirà la disposizione ufficiale sul sito del ministero. www.interno.gov.it».



Il ministero dell’Istruzione ha inviato una smentita: «In merito alla gestione del coronavirus, il Ministero dell’Istruzione raccomanda caldamente di non prendere in considerazione alcuna notizia riguardante le scuole che non provenga o sia confermata da fonti ufficiali. Ogni indicazione relativa al settore scuola verrà resa pubblica dal Ministero dell’Istruzione, tramite i propri canali istituzionali e i canali social. È importante che ognuno faccia la propria parte per evitare la circolazione di notizie e voci infondate o non verificate»



Anche Palazzo Chigi, dopo che la Polizia Postale ha diffuso una nota in cui invita a far attenzione alle bufale, è costretto a smentire con una nota ufficiale: «La Presidenza del Consiglio smentisce le notizie che stanno circolando in queste ore su una presunta chiusura, per decisione del Presidente Conte, di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Le decisioni e le misure adottate dal governo vengono comunicate esclusivamente attraverso i canali e le fonti ufficiali, alle quali si prega di far riferimento».

Solo alla fine della Riunione del Premier Conte e dei Governatori delle regioni italiane, presumibilmente nel primo pomeriggio, sapremo quali misure sono state adottate.