Scuola di Cucina Terminus, antipasti freschi e gustosi dello chef Vizzarri

Prosegue con successo, ed entusiasmo dei corsisti, il corso di “Aiuto Cuoco” promosso fa Terminus Formazione in collaborazione con lo chef Nicola Vizzarri.

Siamo in piena estate, nella città adriatica di Termoli e le nuove ricette proposte dallo chef sono quelle con la presenza di gamberi, due antipasti freschi e gustosi.

preprazione della materia prima

Si parte con un antipasto il ” Cocktail di Gamberi”, che è un piatto di frutti di mare a base di gamberi sgusciati e cotti in salsa cocktail, servito in un bicchiere. Fu l’antipasto più popolare in Gran Bretagna, così come negli Stati Uniti, dagli anni ’60 alla fine degli anni ’80.

Cocktail di gamberi

Da una parte di semplice realizzazione dall’altra bisogna prestare attenzione alla materia prima e alla presentazione che si vuole fare.

Si passa poi ai “Gamberi alla catalana”. Una ricetta di pesce tipica della regione spagnola della Catalogna. Un piatto ricco di sapori semplici e freschi, che prevede una scottatura dei gamberi ed una preparazione come fosse una semplice insalata di crostacei, arricchita dall’utilizzo della cipolla rossa, pomodori o patate lesse, e spezie.

Gamberi alla catalana



Per informazioni e iscrizioni ai corsi della Scuola Superiore di Cucina Terminus, diretta dallo chef Nicola Vizzarri, si può contattare la segreteria allo 0874418684-sede di Campobasso 0875-85240-sede di Termoli o inviare una mail a [email protected]