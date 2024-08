Scuola/ Accordo di rete, c’è anche il ‘Marconi’ di Campobasso

E’ stato siglato in data odierna alle ore 10.00 a Termoli l’Accordo di rete tra numerosi partner per l’istituzione del “Polo Tecnico-Professionale Per La Meccanica, Meccatronica, Automazione E Bio-Automazione”, avente quale capofila la società cooperativa consortile “Scuola e Lavoro”.

“Tra le istituzioni aderenti all’iniziativa – dichiara la Sindaca – c’è anche il Comune di Campobasso e per le scuole del capoluogo di regione è partner l’Istituto Tecnico Settore Tecnologico “G. Marconi”, oltre all’Università degli Studi del Molise”. All’Accordo di rete ha preso parte anche la Fondazione di Partecipazione “Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Meccanica” di Lanciano oltre a diverse aziende della formazione professionale sia molisane che di fuori regione.

“La costituzione dei PTP rappresenta un asse di intervento strategico – spiegala Forte – a mettere in connessione la formazione scolastica con il mondo delle imprese, guardando con occhio attento e lungimirante alle tecnologie emergenti. I Poli sono diretti, in particolare, a favorire la cultura tecnica e scientifica, migliorando al contempo l’occupabilità dei giovani, così da rappresentare una risposta coerente, organica e articolata ai complessi e mutevoli fabbisogni formativi emergenti dal tessuto produttivo ed imprenditoriale territoriale”.