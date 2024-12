Savio Dudiez vince la XXII edizione del Premio regionale di narrativa Michele Buldrini

Il giovane di Campobasso sul gradino più alto del podio con il racconto ‘marmellata di

fragole’, letto da Marcello Fois. Secondo posto per Benedetta Marinelli di Petrella Tifernina

“Le marmellate sono di solito dolci, qui invece amare: il protagonista di questo

racconto, un ragazzo, sfruttando il paesaggio che osserva durante un viaggio in treno,

rivede come in un film con montaggio accelerato, i momenti in cui le cose dolci della

sua sono diventate improvvisamente e irreversibilmente amare, fino a diventare una

marmellata di emozioni che conservano il retrogusto amaro della marmellata di

fragole”. Così la Giuria Tecnica del premio regionale di narrativa Michele Buldrini ha

motivato l’assegnazione del titolo di vincitore al racconto Marmellata di fragole di Savio

Dudiez, giovane di Campobasso che si aggiudica la XXII edizione del premio indetto e

organizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione

artistica e organizzativa di Brunella Santoli, e con il patrocinio della Provincia di

Campobasso nell’ambito di Ti racconto un libro- Laboratorio permanente sulla lettura

e sulla narrazione.



La Giuria Tecnica ha poi premiato Benedetta Marinelli, di Petrella Tifernina, che si è

aggiudicata il secondo posto con il suo racconto Maleducazione sessuale, in cui si

confronta con le varie modalità di rapportarsi alla narrativa sessuale, con un approccio

originale e sorprendente.



Segnalato della Giuria Tecnica il racconto di Asya Belli, con il suo (Quasi) cento, un

racconto che promette e mantiene un esito piuttosto imprevedibile, che sorprende per

originalità, facendo piazza pulita di una finta sensazione ovvia che attraversa le pagine.

Un riconoscimento è arrivato anche al racconto di Daniela Carnevale, vincitrice della

scorsa edizione, che ha convinto la Giuria con il suo Tutto si muove e tutto è fermo, in

cui si chiede cosa si prova a essere una figlia che non sarebbe dovuta nascere. Da questa

domanda la protagonista si interroga sul passato sul presente e sul futuro, dell’amore

che sarà e di quello che non sarà mai.



La Giuria ha inoltre segnalato Francesca De Simone per il suo I pezzi, un racconto

riflessivo e tormentato con il quale l’autrice cerca una risposta alla domanda se sia

possibile rimanere indenni dopo un dolore fortissimo.



Per il giovane Renato Griguoli è invece arrivato il riconoscimento della giuria del

Gruppo di lettura dei detenuti della Casa Circondariale di Campobasso che hanno

voluto premiare il suo racconto intitolato L’uomo mediocre.



Anche per questa edizione, il giudizio della Giuria tecnica composta da Ivan Cotroneo,

Diego De Silva, Marcello Fois, Loredana Lipperini, Romana Petri e Antonio Pascale e

coordinata da Brunella Santoli, è stato unanime e ha voluto premiare giovani capaci di

interpretare la realtà in cui vivono in maniera sensibile e originale.

Grande l’emozione dei vincitori, ieri premiati dagli autori Diego De Silva, Marcello Fois

e Antonio Pascale, in rappresentanza della Giuria Tecnica, che hanno letto i lavori

vincitori, regalando ai giovani scrittori un’opportunità unica di confronto. Straordinario

il supporto caloroso del pubblico, numerosissimo, che ha partecipato con grande

interesse fino alla fine della cerimonia.