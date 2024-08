Santa Croce di Magliano ricorda i 150 anni dalla nascita del poeta Raffaele Capriglione

Nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni del poeta Raffaele Capriglione, l’Associazione Altri Spazi di Santa Croce di Magliano, per venerdì 23 agosto 2024, nella dimora storica del palazzo De Matthaeis, ha organizzato un convegno per parlare di Dorraffajele insieme a due ospiti d’eccezione: il prof. Luca Leccese e il prof. Marcello Pastorini.

Due “non-santacrocesi” che per motivi diversi e per strade diverse si sono relazionati con il mondo e il lavoro di Capriglione cogliendone il messaggio artistico più profondo. Pastorini attraverso la valorizzazione e il recupero della memoria storica, Leccese attraverso una tesi di laurea improntata sulla figura del medico-poeta santacrocese.

Interverranno l’assessore alla cultura Giuliana Petruccelli per i saluti istituzionali, il presidente dell’associazione Altri Spazi Giovanni Mucci e la dott.ssa Regina Cosco come moderatrice dell’incontro.

L’invito a partecipare, per tutti, è dalle ore 20.30