San Martino in Pensilis/allontanati 2 pregiudicati pericolosi per la pubblica sicurezza

I Carabinieri della Compagnia di Larino nel corso dei servizi di controllo del territorio, che vengono svolti quotidianamente, hanno controllato e proposto alla Questura di Campobasso n. 2 persone per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno per motivi di pubblica sicurezza.



In particolare i militari della Stazione di San Martino in Pensilis hanno controllato un 34enne ed un 36enne, entrambi pluripregiudicati e provenienti dalla provincia di Foggia, che si trovavano in quel centro abitato. Ritenendoli pericolosi per la sicurezza pubblica perché si trovavano fuori dai luoghi di residenza, senza motivazioni valide e con atteggiamento che lasciava presupporre l’eventuale prossima commissione di reati, li hanno segnalati alla Questura di Campobasso per l’emissione del provvedimento proposto.



Gli stessi sono stati anche sanzionati per la violazione della norma di contenimento del Covid-19, essendosi spostati fuori regione e senza un valido motivo.

I provvedimenti, sono stati contestualmente emessi e notificati agli interessati. In pratica con tale atto l’autorità preposta inibisce loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione, per un periodo di anni tre nel comune dal quale sono stati allontanati.

Le attività di controllo del territorio continueranno con la stessa intensità soprattutto in questa fase di riapertura graduale delle attività commerciali, non potendo escludere che in questo periodo ci possa essere un incremento dei reati predatori.