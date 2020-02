Rubrica Economia e Finanza/ La Borsa Valori: cos’è e come funziona

Il mercato della borsa valori, è ancora oggi considerato un luogo riservato ai più facoltosi, in realtà ci accediamo tutti i giorni con quasiasi investimento nel risparmio gestito.

La borsa, un grande mercato dove vengono negoziate quote di capitale e/o debiti di aziende e stati.

Le borse valori oggi sono facilmente raggiungibili anche da smartphone, ma il loro funzionamento resta abbastanza oscuro ai più. Vediamo cosa è importante sapere.

La borsa valori odierna è un luogo virtuale dove vengono scambiati strumenti finanziari di varia natura e di vari settori. Si va dalle azioni ( quote di società ) ed obbligazioni e titoli di stato ( quote di debito rispettivamente di aziende e di stati ). Si negoziano anche materie prime, oro e metalli preziosi in genere, valute ecc.

Il requisito fondamentale per essere quotati in una borsa regolamentata è la trasparenza. Le società che decidono di quotarsi devono sottostare ad una serie di obblighi informativi e devvono essere supervisionate da autorità di vigilanza dei mercati ( in Italia ad esempio, vi è la CONSOB, commissione nazionale per le società e la borsa a tutela degli investitori, all’efficienza, alla trasparenza).

Gli indici di borsa misurano il valore dei vari settori di riferimento. Ne esistono di diversi tipi e vengono costruiti con diversi criteri, che vanno dalla capitalizzazione o al settore di riferimento. Ad esempio, sempre rimanendo nel nostro mercato, il FTSE40 è il nostro indice rappresentativo dei 40 titoli a maggior capitalizzazione in Italia.

I soldi non dormono mai! Per effetto della elevata telematizzazione di tutte le borse mondiali, il mercato funziona 24H/24H. Si può acquistare e/o vendere a qualsiasi ora del giorno e della notte.

La negoziazione avviene attraverso intermediari abilitati. E’ bene informarsi prima di accedere alle varie piattaforme on-line per il trading. Molti piccoli risparmiatori, soprattutto per ridurre i costi di negoziazione, non si affidano a specialisti con il rischio di rimanere vittima di truffatori che spacciandosi per intermediari abilitati, promettono facili guadagni a basso costo. Esiste una vera e propria lista nera di broker illegali in continuo aggiornamento.

La regola è sempre la stessa : NEL MERCATO NON ESISTONO PASTI GRATIS (M. Friedman)

Milton Friedman economista statunitense premio Nobel per l’economia 1976

Francesco Potito

[email protected]

linkedin.com/in/francesco-paolo-potito-761523197