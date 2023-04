Rotello una comunità in fermento in vista della Solennità di Maria Santissima Incoronata

Fervono gli ultimi preparativi nel piccolo comune molisano in vista della prossima settimana ricca di iniziative culturali, riti religiosi ed attività con il loro bagaglio di emozioni da vivere come comunità religiosa e civile. L’ultimo sabato del mese di Aprile rappresenta per i rotellesi l’innestarsi alle proprie ed antichissime radici religiose che hanno al centro la festa dell’Incoronata con il rito della benedizione degli animali e delle primizie della terra.



Un programma variegato di iniziative il quale ripropone nella sua globalità l’attualissimo tema del rapporto dell’Uomo con il Creato messo in luce tra l’altro dal recente Magistero di Papa Francesco. Il primo appuntamento, che inaugura il triduo di preparazione alla festa, avrà luogo presso il cinema-teatro san Rocco con il Primo convegno Nazionale sul rapporto Uomo-Animali, patrocinato da enti di spicco come l’ENAC (Ente Nazionale Attività Culturali), l’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), La Coldiretti di Campobasso ed il comune di Rotello.



Il tema del convegno: “La relazione uomo – animali. Una risposta chiara della Chiesa agli

interrogativi del nostro tempo” vuole rispondere alle odierne discussioni che spesso rimbalzano su tutti i social quali: la tutela degli animali, la protezione e convivenza con gli stessi, superando la banalizzazione che la relazione uomo animale spesso ha avuto nei decenni passati. Ogni giorno i media ci riportano situazioni al limite di tale relazione, basta pensare all’attuale vicenda dell’Orso JJ4 con l’opinione pubblica divisa tra favorevoli e contrari circa la situazione dell’Orsa e dei suoi cuccioli lasciati in balia di sé stessi nei boschi. Innumerevoli le richieste giunte a sacerdoti e vescovi, attivi sui social, di esprimere il loro pensiero sulla questione ma poche le risposte.

Il convegno invece vuole rispondere; e per farlo sarà animato da quattro relatori che seppur

provenienti dal mondo ecclesiale hanno spiccate competenze nei diversi campi scientifici sulla

questione del rapporto uomo animale.



Il convegno illustrerà il pensiero della Chiesa in modo da indicare la via sul rapporto che l’uomo è chiamato ad avere con il Creato in generale, e con gli animali in modo particolare, secondo la

rivelazione biblica e gli orientamenti del Magistero autorevole della Chiesa. Inoltre, vuole dare

delle risposte chiare, tramite i vari relatori, alle tante domande che nel corso di questi anni gli

stessi hanno accolto nei tanti dialoghi intercorsi con persone proprietarie di animali. In tanti sui

social, laici e perfino sacerdote e suore, trasmettono informazioni erronee su questi argomenti,

concezioni, e bene dirlo, che non rispecchiano l’insegnamento della Chiesa. Perciò confidenti che a questo Primo Convegno ne seguiranno altri si spera che da Rotello possa nascere una rinnovata sensibilità ecologica ed animalista biblicamente fecondata per andare oltre gli errori del “si dice” così presente sia nei social che nelle parrocchie riguardo alla relazione uomo e animali entrambi creature dell’unico Dio.