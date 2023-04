Al Savoia la XV edizione del Concorso Nazionale di Musica d’Insieme e per Solisti: i premiati

Sabato 22 aprile ha avuto luogo al Teatro Savoia di Campobasso la cerimonia di premiazione della quindicesima edizione del Concorso Nazionale di Musica d’Insieme e per Solisti organizzato dall’Istituto Comprensivo “Leopoldo Montini” con il patrocinio della Regione Molise, del Consiglio Regionale, della Provincia di Campobasso, del Comune, dell’Usr, della Camera di Commercio del Molise, del Lions Club e dell’Unimol.



Nel corso della serata ricca di emozioni, magistralmente condotta dal prof. Matteo Iannaccio, sono state premiate eccellenze della regione e di fuori regione. Ringraziamenti da parte della Dirigente Scolastica sono andati alla commissione, agli Enti patrocinanti, alle aziende sponsor, agli alunni e ai docenti dell’Istituto, alle scuole e alunni partecipanti, a tutti coloro che si sono impegnati per il successo dell’evento che di anno in anno unisce tutti in virtù del linguaggio comune: LA MUSICA.



Saluti, complimenti e congratulazioni sono giunti, tramite l’Usr Molise, dalla dottoressa Annalisa

Spadolini del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal professore Luigi Berlinguer.

Nella serata finale, la Commissione giudicatrice, composta dalla Professoressa Mariagrazia

Pescetelli – docente di percussioni presso il Conservatorio di Salerno, dalla Professoressa

Francesca Messore – maestro di Violino, dal Prof. Miele Angelo – docente di Fisarmonica presso il Conservatorio di Benevento, dal Prof. Muccino Angelo – docente di Clarinetto presso il Liceo

Musicale di Arezzo, dal Prof. Varriano Antonio – docente di Organo presso il Conservatorio di

Benevento – ed impreziosita dalla presenza del Direttore del Conservatorio di Musica L. Perosi di Campobasso Vittorio Magrini.

Il primo premio assoluto di tutte le categorie è stato assegnato all’allievo del Liceo Galanti: Angelo Giovannitti.

Un plauso a lui e a tutti i premiati:

PRIMI PREMI DI CATEGORIA (98-99)

Categoria solisti 8-12 anni (nessun primo premio di categoria)

A Pianoforte solisti: D’ALESSANDRO Lorenzo, punti 96 (I.C. “CALCUTTA” Campodipietra);

D Chitarra solisti: SANTAGAPITA Pierluca, punti 96 (I.C. “SAN GIOVANNI BOSCO” Isernia);

D Chitarra solisti: NUGNES Olimpia, punti 96 (I.C. “I: PETRONE” Campobasso);

Categoria solisti 13-16 anni

M Fiati solisti: D’ANGELO Damiano, punti 99 (Istituto Omnicomprensivo “GIULIO RIVERA”

Guglionesi);

B Pianoforte solisti: FIANI Cristiana, punti 99 (Liceo Musicale “GALANTI” Campobasso);

EX EQUO

B Pianoforte solisti: MUGLIA Nicolò, punti 96 (I.C. 1 “GRAMSCI” Siniscola (Nuoro));

B Pianoforte solisti: GIAMPIETRO Mattia, punti 95 (Liceo Artistico Musicale – Coreutico “MISTICONI –BELLISARIO” Pescara

Categoria solisti 17-19 anni

C Pianoforte solisti: GIOVANNITTI Angelo, punti 99 (Liceo Musicale “GALANTI” Campobasso);

C Pianoforte solisti: MANES Giuseppe, punti 97 (Liceo Musicale “GALANTI” Campobasso);

N Fiati solisti – Clarinetto: DI RENZO Raffaele, punti 97 (Liceo Musicale “GALANTI” Campobasso);

F Chitarra solisti: DI CRISCIO Alessia, punti 96 (Liceo Musicale “GALANTI” Campobasso);

I Archi solisti – Violino: D’AGATA Vanessa, punti 95 (Liceo Musicale “GALANTI” Campobasso);

SEZIONE 3 CATEGORIA A – MUSICA DA CAMERA/ENSEMBLE

A Sc. Sec. I Grado (duo chitarra): I.C. “SAN GIOVANNI BOSCO” Isernia, alunni DELLI CARPINI Maxence,

FORTE Mattia, punti 98;

A Sc. Sec. I Grado: I.C. “GIOVANNI XXIII” Isernia, gruppo SAX ORCHESTRA G.23, punti 98;

A Sc. Sec. I Grado (duo pianistico a 4 mani): I.C. “SAN GIOVANNI BOSCO” Isernia, alunni CERRONE Tommaso, CANE’ Maria Antonietta, punti 96;

A Sc. Sec. I Grado (chitarra): I.C. “PILLA” Venafro (IS), alunni BORRELLI Marinella, DE PLACIDO Cristiana, DI CHIARO Michela, DI MEO Benedetta Lucia, MANSELLI Alessandro, RICCIONI Emanuele, SIMEONE Virginia, QUATTROCCHI Giada, punti 95;

SEZIONE 3 CATEGORIA B – MUSICA DA CAMERA/ENSEMBLE

B Sc. Sec. II Grado: LICEO MUSICALE “GALANTI” Campobasso, gruppo TRIO DI CHITARRE, punti 98;

B Sc. Sec. II Grado (Trio flauti): LICEO MUSICALE “GALANTI” Campobasso, gruppo TRIO hook, punti 95;

SEZIONE 3 CATEGORIA C – ORCHESTRE

C Sc. Sec. I Grado: I.C. “BRIGIDA” Termoli (CB), gruppo ORCHESTRA BRIGIDA, punti 98;

SEZIONE 3 CATEGORIA D – ORCHESTRE

D Sc. Sec. II Grado: LICEO MUSICALE “GALANTI” Campobasso, gruppo GALANTI WIND ORCHESTRA, punti 98;

PRIMO PREMIO ASSOLUTO SERATA FINALE

GIOVANNITTI Angelo, PIANOFORTE, LICEO MUSICALE “GALANTI” Campobasso.