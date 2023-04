Roma/ Si schianta con l’auto contro un albero, 22enne perde la vita

Ancora sangue sulle strade capitoline.

Si è schiantato contro un albero alla periferia est di Roma. Un ragazzo di 22 anni, di origine romena, avrebbe perso il controllo della sua auto finendo contro il fusto dell’albero sul lato del marciapiede.

Poco dopo lo schianto sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale, ma per il giovane alla guida dell’auto non c’è stato niente da fare, mentre il passeggero, un ragazzo di 19 anni, anche lui romeno, è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso del Policlinico Umberto I in codice rosso.

Foto di repertorio