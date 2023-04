Cronaca nazionale/ travolto da un’auto mentre era sul monopattino, perde la vita un ragazzo di 16anni

Tragedia dela strada, purtroppo con una giovanissima vittima.

Un ragazzo è morto dopo essersi scontrato con il suo monopattino contro un’auto. L’incidente è avvenuto a Oppeano, nel Veronese.

La vittima, è un ragazzo non ancora 16enne ed era di Zevio, sempre in provincia di Verona.

Stava viaggiando in monopattino sulla strada che da Vallese porta a Oppeano quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da una vettura che procedeva nello stesso senso di marcia.

Sul posto i carabinieri e il Suem 118.

foto di repertorio