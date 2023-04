Durante il periodo pasquale si assiste alla tradizionale preparazione della pastiera. Naturalmente il dolce arriva dalle cucine partenopee, anche se ogni famiglia custodisce il proprio modo per preparare la frolla perfetta, per aromatizzare il ripieno al grano e ricotta , per lo spessore e il numero delle losanghe. Vi invitiamo a seguire la nostra ricetta. VIDEO

Per essere informato e seguire i nostri video iscriviti al canale YouTube Terminus visione