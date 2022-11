Ripalimosani: XXIX edizione della Festa della Musica, concerto di Santa Cecilia del Circolo Mascagni

In occasione della XXIX edizione della Festa della Musica, in onore di Santa Cecilia, sabato 19 Novembre alle ore 18.00, presso il Palazzo Marchesale di Ripalimosani, il Circolo Musicale “P. Mascagni”, dopo la consueta consegna del premio denominato “MUSICO RIPESE”, che viene attribuito ai componenti dell’Orchestra Stabile che si sono distinti durante l’anno, ci sarà il conferimento del titolo di “Maestro della Scuola Mandolinistica della Tradizione Ripese”.



La Scuola Ripese, già riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel 2011 come “Scuola di interesse nazionale”, oggi è anche accreditata dalla Federazione Mandolinistica Italiana al pari di quelle storiche come la Napoletana, la Romana, la Genovese e la Bresciano/Cremonese.



“La nostra Scuola – dice il Sindaco Marco Giampaolo – può essere insegnata solo da laureati in Mandolino che hanno avuto un trascorso di frequenza di almeno sette anni nei corsi musicali del nostro Circolo e questo anche a seguito di delibera di Giunta Comunale che deliberò ‘Ripalimosani, città del Mandolino’ nel 2016. Sarà un onore per l’Amministrazione e la comunità che rappresento assegnare ufficialmente questo titolo riconoscendo, ancora una volta, l’opera incessante del sodalizio nel panorama, ormai, internazionale, ma soprattutto grazie all’alacrità ed alla caparbietà del nostro concittadino, il maestro Tonino Di Lauro, al suo secondo mandato alla guida della Federazione Mandolinistica Italiana”.



Durante l’evento verrà presentato anche una database che permetterà ai posteri di avere un archivio elettronico di tutta l’attività passata, presente e quella futura del Circolo. Un lavoro chirurgico frutto di professionalità, dedizione, passione ed amore per il sodalizio. A presentarlo e spiegarlo ai presenti nei dettagli, sarà lo stesso ideatore e realizzatore del progetto, il professor Carmine Cirella.



La Festa vedrà anche l’esibizione di uno dei musicisti più attivi nel panorama chitarristico italiano: il M° Vito Nicola Paradiso, chitarrista, compositore, autore e didatta. Una brillantissima carriera la sua, che lo ha visto esibirsi in tutti i teatri e le sale da concerto del mondo. Inoltre la sua pubblicazione del metodo “Chitarra Volante” (diviso in 3 volumi), è stato tradotto in 4 lingue ed è uno dei testi di didattica musicale più venduti ed utilizzati in Europa, Stati Uniti e Sud America, dove anche stato tradotto in lingua portoghese con il titolo “O Violao Màgico”.