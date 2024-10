 Rassegna Oltre la linea/”Off-limits, l’amore fuori di sé” al Teatro Alfieri di Fossalto

Ritornano al Teatro Alfieri gli appuntamenti della rassegna Oltre la linea a Fossalto.

Domenica 27 ottobre, alle ore 19.00 sarà rappresentato in prima nazionale lo spettacolo

“Off-limits, l’amore fuori di sé”, con la regia di Mary Correa, il testo teatrale è di Luigi

Fabio Mastropietro. La performance unisce insieme i due linguaggi del teatro e della

poesia con l’intento di mettere in scena un viaggio poetico/sinestetico nella galassia

emozionale e filosofica dell’innamoramento e dell’amore, il sentimento più forte che un

essere umano possa provare e vero motore dell’esistenza stessa. Le due voci in scena di

Mary Correa e Luigi Fabio Mastropietro provano a sondare il mistero dell’amore attraverso

l’interpretazione del testo teatrale scritto da Luigi Fabio Mastropietro e il paesaggio sonoro

e videografico creato da Mary Correa.



Lo spettacolo è scandito in tre tempi che richiamano tre fasi lunari:

Luna Nascente / Novilunio: l’amore è rivoluzione;

Luna Crescente e Plenilunio: l’amore è sogno;

Luna Calante: l’amore è mistero.



La rassegna, ideata e organizzata dall’associazione Itinerarte, gode del patrocinio del

Comune di Fossalto.

Alla fine di ogni spettacolo sarà offerto un aperitivo.

Costo ingresso: 8 euro

Info e prenotazioni: itinerarteass@gmail.com – cell. 366 8711689

Ufficio stampa: Francesca Panìco – francescapanico.art@gmail.com – cell. 348 3452978