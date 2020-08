Raddoppio Termoli-Lesina, Aast presenta osservazioni a progetto di Rfi

“Nel progetto di raddoppio di Rfi mancano studi sull’impatto acustico-ambientale dell’opera sulla popolazione, i riferimenti agli effetti vibrazionali acustici sugli edifici esistenti. E ancora, non è stato effettuato l’approfondimento delle analisi di alternative progettuali”.

Questi alcuni punti delle osservazioni presentate dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo alla Commissione via del Ministero dell’Ambiente che ha bocciato per la terza volta il piano di lavori della società delle Ferrovie.

Sulla vicenda, Rfi ha chiesto il riesame del “No” della Via-Vas e l’Aast chiede alla Commissione ministeriale di esprimersi ancora una volta negativamente.