« …questo formidabile progetto di salvare vite umane », William Congdon e l’American Field Service in Alto Molise

Nell’ambito della mostra «La pace non è anch’essa un’emergenza? William Congdon e l’American Field Service in Molise 1943-1946», allestita al Museo Nazionale di Castello Pandone di Venafro in collaborazione con il Parco Archeologico di Sepino – Direzione Regionale Musei Nazionali Molise, il 20 di settembre alle ore 17,30 si terrà un incontro di approfondimento sulla storia e soprattutto lo spirito di questa leggendaria Associazione statunitense di volontariato, l’American Field Service, che nel corso di due guerre mondiali ha dato un contributo preziosissimo alla salvezza di vite umane, ma soprattutto una testimonianza di amore alla pace e alla comprensione tra i popoli, nel pieno di sanguinosi conflitti. E che negli anni successivi alla seconda guerra mondiale ha dato vita a iniziative pionieristiche fornendo borse di studio per scambi di studenti tra tutti i paesi del mondo, onde favorire la reciproca conoscenza come base per la convivenza pacifica. In questo contesto verrà anche messa a fuoco la specifica rilevanza della figura di William Congdon nella sua veste di autista volontario d’ambulanza.

Interverranno i seguenti relatori

Roberto Ruffino. Dal 1967 socio fondatore, Presidente Nazionale e poi Segretario Generale di Intercultura ODV, branca italiana dell’American Field Service, una organizzazione leader nel mondo nel campo degli scambi scolastici internazionali. In questa veste, Ruffino ha collaborato con organismi internazionali come l’UNESCO e l’Unione Europea, partecipando a numerosi progetti educativi e ricevendo importanti riconoscimenti per il suo impegno in questo campo. Oggi è Segretario Generale della Fondazione Intercultura ets. Grazie anche al supporto della Fondazione Intercultura ets è stato possibile realizzare la mostra dedicata a William Congdon e al suo impegno in Molise come ambulanziere durante la Seconda Guerra mondiale nelle tre sedi museali del Museo Archeologico Nazionale di Campobasso (ex Museo Sannitico), del Castello Pandone di Venafro e del Museo di Civitacampomarano.

Stefano Bruno Galli (intervento da remoto). Docente di Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche presso l’Università degli Studi di Milano, Presidente del MUSE di Trento. Galli vanta nella sua bibliografia anche un saggio fondamentale dedicato al lavoro di ambulanziere volontario svolto da William Congdon dal 1942 al 1945.

I due relatori verranno introdotti da:

Enrico Rinaldi, per il Parco archeologico di Sepino – Direzione generale Musei Molise

Pierangelo Izzo, per il Museo Nazionale di Castello Pandone

La conduzione della serata sarà a cura di The William G. Congdon Foundation

«La Pace non è anch’essa un’emergenza?» William Congdon e l’American Field Service in Molise 1943-1946

Dal 21 giugno al 24 ottobre 2024 a cura di Rodolfo Balzarotti, Cinthia Benvenuto, Francesco Gesti

Museo Archeologico Nazionale di Campobasso

Museo Nazionale di Castello Pandone – Venafro (IS)

Castello di Civitacampomarano (CB)

promossa da Ministero della Cultura – Parco archeologico di Sepino e Museo Archeologico di Campobasso

Direzione regionale Musei Molise,

The William G. Congdon Foundation,

Fondazione Intercultura ets – AFS